Фонд Поветкина уличили в сдаче спортивного центра в аренду под торговлю

Фонд Поветкина уличили в сдаче спортивного центра в аренду под торговлю

Речь идет о нецелевом использовании переданного фонду земельного участка со зданием, где должен размещаться спортивно-досуговый центр. Фонд оштрафован на 1 млн руб.

Александр Поветкин (Фото: Zuma / ТАСС)

Фонд содействия и развития спорта Александра Поветкина оштрафован на 1 млн руб. за то, что сдавал помещения здания, переданного ему для использования под спортивно-досуговый центр, в аренду под торговые площади. Об этом сообщила в пятницу Генпрокуратура России.

В сообщении уточняется, что ГУП Москвы «Московское имущество» передало фонду по договору аренды земельный участок в Крылатском районе с расположенным на нем зданием. Согласно договору, здание предполагалось использовать в качестве спортивно-досугового центра.

Тем временем проверка, проведенная Кунцевской межрайонной прокуратурой Москвы, установила, что нежилые помещения здания сдавались фондом в аренду другим компаниям, в частности, под розничную и оптовую торговлю запчастями и аксессуарами, а также под проведение ремонтных работ.

В надзорном ведомстве пояснили, что усмотрели в этом нарушение ч. 1 ст. 8.8 КоАП (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием).

Управлением Росреестра по Москве фонд привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 млн руб., пояснили в Генпрокуратуре.