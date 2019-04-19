Фонд Поветкина уличили в сдаче спортивного центра в аренду под торговлю

Фонд содействия и развития спорта Александра Поветкина оштрафован на 1 млн руб. за то, что сдавал помещения здания, переданного ему для использования под спортивно-досуговый центр, в аренду под торговые площади. Об этом сообщила в пятницу Генпрокуратура России.
В сообщении уточняется, что ГУП Москвы «Московское имущество» передало фонду по договору аренды земельный участок в Крылатском районе с расположенным на нем зданием. Согласно договору, здание предполагалось использовать в качестве спортивно-досугового центра.
Тем временем проверка, проведенная Кунцевской межрайонной прокуратурой Москвы, установила, что нежилые помещения здания сдавались фондом в аренду другим компаниям, в частности, под розничную и оптовую торговлю запчастями и аксессуарами, а также под проведение ремонтных работ.
В надзорном ведомстве пояснили, что усмотрели в этом нарушение ч. 1 ст. 8.8 КоАП (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием).
Управлением Росреестра по Москве фонд привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 млн руб., пояснили в Генпрокуратуре.