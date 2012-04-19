Посидите еще: Pussy Riot продлили арест, чтобы "спасти" от верующих

Таганский суд Москвы согласился с доводами гособвинения и 19 апреля принял решение о продлении ареста до 24 июня участниц феминисткой панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, обвиняемых в хулиганстве в связи с проведением "панк-молебна" в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012г. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Аналогичное решение было вынесено и в отношении третьей фигурантки уголовного дела - Екатерины Санцевич. Ранее, 17 апреля, срок предварительного расследования был продлен до 24 июня.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, аргументируя решение о продлении ареста, представители прокуратуры заявили, что подозреваемых стоит оставить за решеткой для их же блага. Как пояснил следователь, девушек следует оградить от возможной мести со стороны оскорбленных их выходкой верующих.

Судебное разбирательство сопровождалось акцией в поддержку феминисток. Полицейские задержали около 30 человек, участвовавших в несанкционированной акции в поддержку обвиняемых. Одновременно с этим у здания суда собрались и верующие, возмущенные скандальной выходкой феминисток. В итоге противники и сторонники Pussy Riot забросали друг друга яйцами.

"Два месяца заключения для Алехиной и Толоконниковой отбросили Россию на 500 лет назад. Добро пожаловать в Средневековье!" - прокомментировала приговор в своем микроблоге эколог Евгения Чирикова.

Напомним, скандальная акция была проведена 21 февраля 2012г.: участницы группы Pussy Riot устроили "панк-молебен" в стенах храма Христа Спасителя. Пять активисток коллектива исполнили в храме песню с нецензурными выражениями и критикой в адрес премьер-министра РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Через несколько дней стало известно, что по факту этой акции было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В рамках расследования были задержаны активистки Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Санцевич.

Отметим, что у двух девушек есть дети, но суд не стал учитывать этот факт, вынося решение о заключении их под стражу. Патриарх Кирилл оценил акцию группы Pussy Riot как "глумление и результат проделок дьявола".

Социологические опросы свидетельствуют, что поступок девушек осуждают большинство россиян. 46% считают "панк-молебен" хулиганством, каждый пятый называет поступок девушек святотатством (21%), политическим протестом сочли акцию 13%. Пиар-акцией "панк-молебен" называют 10% опрошенных, проявлением экстремизма - 4% и лишь 1% - перформансом.

При этом необходимо отметить, что лишь около 10% опрошенных считают, что девушек надо отправить в тюрьму. Большинство опрошенных (32%) уверены, что максимальным наказанием для участников Pussy Riot должны стать исправительные работы, 10% уверены, что их надо 15 суток подержать под арестом.

Между тем некоторые артисты поддерживают феминисток. В частности, во время церемонии вручения премии "Золотая маска" 17 апреля художник-авангардист Олег Кулик выступил с предложением отметить наградой нашумевшую выходку девушек из Pussy Riot. По его мнению, выступление группы в храме - лучшая оперетта года.