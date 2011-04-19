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Гидрометцентр обещает россиянам жаркое и засушливое лето
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Гидрометцентр обещает россиянам жаркое и засушливое лето
Общество, 19 апр 2011, 15:08
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Гидрометцентр обещает россиянам жаркое и засушливое лето
На европейской территории России пожароопасный период в 2011г. начнется в июне. Как сообщил журналистам глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в настоящее время жителям этой части страны не стоит опасаться возникновения большого числа природных пожаров.

Главный российский метеоролог пояснил, что из-за большого количества снега, выпавшего минувшей зимой, влаги в почве достаточно и она питает корни деревьев. "Пожароопасный период сейчас не прогнозируется, однако человек может внести свою лепту. Но это уже антропогенный фактор", – пояснил он.

Гидрометцентр России прогнозирует, что температурный фон на европейской части РФ предстоящим летом ожидается около и выше нормы. Кроме того, ожидается дефицит влаги. "Холодного и дождливого лета мы не ожидаем", - заметил Р.Вильфанд.

Однако он отметил, что повторения экстремальной ситуации лета 2010г., когда температуры в июле и августе превышали норму на 7-8 градусов, также не ожидается. Другими регионами, где вероятна засушливая погода летом, станут юг Западной и Восточной Сибири.

По словам Р.Вильфанда, Гидрометцентр по-прежнему не ожидает попадания на территорию России радиации из Японии. "В настоящее время ситуация спокойная, все станции Росгидромета действуют и работают в интенсивном режиме. Мы наблюдаем за ситуацией, но опасных последствий от катастрофы в Японии ожидать не стоит", – сказал он.

Р.Вильфанд напомнил, что, когда произошла авария на АЭС "Фукусима", на российском Дальнем Востоке преобладали ветра с запада на восток, что характерно для этого времени года. Прогнозируется, что направление ветра на противоположное изменится только в середине мая. Однако ввиду удаленности российской части Дальнего Востока от Японии заноса вредных веществ опасаться не стоит.

Напомним, лесные пожары распространились на европейской территории России и в Поволжье летом 2010г. из-за аномальной жары и засухи. Огонь оставил без крова около 3 тыс. человек. Из-за смога, который на две недели завис над Москвой, в столице резко выросла смертность. В результате неурожая, который повлекла за собой засуха, власти РФ были вынуждены ввести эмбарго на экспорт зерна.

Теги: Гидрометцентр , большое количество , пожароопасный период
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