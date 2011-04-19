А.Кобелев встретился с председателем совета директоров "Спартака"

Наиболее вероятной кандидатурой на пост главного тренера московского "Спартака" является Андрей Кобелев, возглавлявший ранее столичное "Динамо".

По данным источника, приближенного к "Спартаку", А.Кобелев провел встречу с председателем совета директоров "красно-белых" Леонидом Федуном. Подробностей этих переговоров пока нет.

Между тем ожидается, что имя нового наставника "Спартака" станет известно в ближайшие два дня.

Напомним, В.Карпин подал в отставку с поста тренера команды после разгромных матчей против португальского клуба "Порту" и поражения от махачкалинского "Анжи". Стоит отметить, что в среду, 20 апреля, "Спартак" проведет матч против "Краснодара", и готовить "красно-белых" к поединку будет именно В.Карпин.

В свою очередь болельщики клуба потребовали вернуть В.Карпина на пост тренера, заявив, что, по их мнению, на данный момент достойной замены бывшему наставнику нет.

А.Кобелев - советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса. В 2008г. руководимый А.Кобелевым клуб "Динамо" занял третье место в чемпионате России по футболу.