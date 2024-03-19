Валерий Леонтьев ушел со сцены

Леонтьеву 19 марта исполняется 75 лет, директор артиста связал его уход с возрастом. В 2019 году певец дал большой юбилейный концерт в Кремле, шоу называлось «Я вернусь»

Валерий Леонтьев (Фото: Анатолий Ломохов / Russian Look / Global Look Press)

Певец Валерий Леонтьев уходит со сцены, сообщил РБК его директор Борис Чигирев.

Он уточнил, что прощального выступления исполнителя не планируется. «Уже было прощальное выступление — 70 лет, был концерт большой в Кремле, в БКЗ «Октябрьский», сольные концерты большие. Это было, собственно, прощание», — сказал Чигирев.

По его словам, «возраст, наверное, уже таков, что пора давать дорогу молодым».

Леонтьеву сегодня исполняется 75 лет. Последнее юбилейное шоу артиста называлось «Я вернусь…»

Леонтьев родился 19 марта 1949 года в деревне Усть-Уса в Коми, позднее с родителями жил в Архангельской и Ивановской областях. В 1968 году Леонтьев переехал в Воркуту, где поступил в филиал Ленинградского горного университета, но не окончил его. В этом же городе Леонтьев дал первый концерт в 1972 году. Позднее окончил Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства по классу вокала и заочное отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской.

В 1973–1978 годах Леонтьев был солистом Сыктывкарской филармонии. Выступал в молодежном ансамбле «Мечтатели», вокально-инструментальном ансамбле «Эхо», гастролировал по Коми и близлежащим регионам. С собственными программами Валерий Леонтьев стал выступать в 1980-х. Тогда же он начал сотрудничать с композитором Раймондом Паулзом. Его выступления отличали экстравагантные образы, которые включали яркие костюмы и обувь на каблуке. За свою музыкальную карьеру певец записал более 30 альбомов, самые известные его композиции «Полет на дельтаплане», «Зеленый свет», «Казанова», «Каждый хочет любить», «Августин». В 1996 году Леонтьев получил звание народного артиста России, он также является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка».