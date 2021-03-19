Финляндия четвертый год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран

В этом году World Happiness Report сосредоточился на том, как COVID-19 повлиял на качество жизни. Россия оказалась в рейтинге на 60-й строчке между Нигерией и Сальвадором, сумев подняться на две позиции

Хельсинки, Финляндия (Фото: Mauri Ratilainen / EPA / ТАСС)

Ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира в очередной раз возглавила Финляндия, следует из нового доклада World Happiness Report 2021, опубликованного 19 марта. В этот раз, как отмечают авторы исследования, в докладе акцент был сделан на последствиях пандемии COVID-19 и его влиянии на качество жизни.

По итогам минувшего года в тройку самых счастливых стран также вошли Исландия и Дания. За ними следуют Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия и Новая Зеландия. Топ-10 замыкает Австрия.

Россия заняла 60-е место, поднявшись на две строчки и расположившись между Нигерией и Сальвадором. Соединенные Штаты заняли 14-ю строчку, также прибавив две позиции. Самыми несчастными признаны Танзания и Зимбабве. Всего в рейтинге 95 стран.

«Доклад World Happiness Report 2021 фокусируется на последствиях пандемии и на том, как живут люди во всем мире. У нас была двойная цель: во-первых, сосредоточиться на влиянии COVID-19 на устройство и качество жизни людей, а во-вторых, описать и оценить, как правительства справляются с этой пандемией», — пояснили авторы.