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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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«Нобелевскую премию по математике» впервые присудили женщине
Лауреатом главной математической премии стала профессор Техасского университета в Остине Карен Уленбек. Абелевской премии она была удостоена «за фундаментальное влияние ее работ на анализ, геометрию и математическую физику»
Карен Уленбек (Фото: abelprize.no)

Норвежская академия наук и литературы присудила Абелевскую премию (также известная как «Нобель» по математике) за 2019 год профессору ​Техасского университета в Остине ​Карен Уленбек. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте награды. 

Премии Уленбек​ была удостоена за «новаторские достижения в областях геометрических уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем». Также академики отметили «фундаментальное влияние работ [американского профессора] на анализ, геометрию и математическую физику».

Уленбек, как уточняется на сайте награды, стала первой женщиной в истории Абеля, которая получит эту премию. Награду ей на церемонии в Осло 21 марта, по традиции, вручит король Норвегии Харальд V, профессор получит 6 млн норвежских крон ($700 тыс.) 

«Признание достижений Уленбек должно было быть намного выше [чем просто присуждение ей Абелевской премии], поскольку ее работа привела к ряду самых важных достижений в математике за последние 40 лет», — проводятся в релизе слова члена Норвежского королевского общества наук и литературы Джима Аль-Халили.

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Король Норвегии вручил Абелевскую премию канадскому математику

Уленбек, как уточняется на сайте награды, разработала инструменты и методы глобального анализа, которыми теперь пользуется каждый специалист в области геометрии и аналитик. Также работа профессора, как рассказали представители премии, «закладывает основы современных геометрических моделей в математике и физике». Помимо этого, ее работы в области калибровочной теории — математическом представлением теоретической физики — стали ключевыми в понимании теории струн и общей теории относительности.

Кроме того, Уленбек, как отметили представители Абелевской премии, всегда являлась активным сторонником гендерного равенства в науке и математике. Она является одним из основателей программы Института женщин и математики (Institute’s Women and Mathematics program, WAM), которая была создана в 1993 году для набора и расширения возможностей женщин в области руководства исследованиями по математике на всех этапах их академической карьеры.

Абелевская премия была названа в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Она была учреждена правительством королевства в 2002 году. Премия присуждается «выдающимся математикам современности».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Абелевская премия
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