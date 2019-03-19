«Нобелевскую премию по математике» впервые присудили женщине

Лауреатом главной математической премии стала профессор Техасского университета в Остине Карен Уленбек. Абелевской премии она была удостоена «за фундаментальное влияние ее работ на анализ, геометрию и математическую физику»

Карен Уленбек (Фото: abelprize.no)

Норвежская академия наук и литературы присудила Абелевскую премию (также известная как «Нобель» по математике) за 2019 год профессору ​Техасского университета в Остине ​Карен Уленбек. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте награды.

Премии Уленбек​ была удостоена за «новаторские достижения в областях геометрических уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем». Также академики отметили «фундаментальное влияние работ [американского профессора] на анализ, геометрию и математическую физику».

Уленбек, как уточняется на сайте награды, стала первой женщиной в истории Абеля, которая получит эту премию. Награду ей на церемонии в Осло 21 марта, по традиции, вручит король Норвегии Харальд V, профессор получит 6 млн норвежских крон ($700 тыс.)

«Признание достижений Уленбек должно было быть намного выше [чем просто присуждение ей Абелевской премии], поскольку ее работа привела к ряду самых важных достижений в математике за последние 40 лет», — проводятся в релизе слова члена Норвежского королевского общества наук и литературы Джима Аль-Халили.