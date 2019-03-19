Чайка связал рост числа нарушений в работе СК с «убаюкиванием» прокуроров

Чайка связал рост числа нарушений в работе СК с «убаюкиванием» прокуроров

По словам генпрокурора, «тактика убаюкивания» его подчиненных не соответствующими действительности ответами используется руководителями следственных органов повсеместно

Юрий Чайка (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В России постоянно растет число нарушений, допущенных следователями. За последние десять лет оно увеличилось более чем вдвое — с 535 тыс. до 1,3 млн в год, заявил, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры, генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.

Одной из причин происходящего Чайка назвал повсеместное использование руководителями следственных органов «тактики убаюкивания» прокуроров «направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования».

Цель такого подхода — «не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень, при этом «прокуроры порой не вникают в проблему либо не проявляют должной принципиальности», заявил Чайка.

Он призвал своих подчиненных жестко реагировать на попытки сокрытия следственными органами преступлений, в том числе путем ненаправления прокурорам необходимых материалов, и поручил провести полную ревизию дел, особенно связанных с пропажей людей.