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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Чайка связал рост числа нарушений в работе СК с «убаюкиванием» прокуроров
По словам генпрокурора, «тактика убаюкивания» его подчиненных не соответствующими действительности ответами используется руководителями следственных органов повсеместно
Юрий Чайка (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В России постоянно растет число нарушений, допущенных следователями. За последние десять лет оно увеличилось более чем вдвое — с 535 тыс. до 1,3 млн в год, заявил, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры, генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.

Одной из причин происходящего Чайка назвал повсеместное использование руководителями следственных органов «тактики убаюкивания» прокуроров «направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования».

Цель такого подхода — «не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень, при этом «прокуроры порой не вникают в проблему либо не проявляют должной принципиальности», заявил Чайка.

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Он призвал своих подчиненных жестко реагировать на попытки сокрытия следственными органами преступлений, в том числе путем ненаправления прокурорам необходимых материалов, и поручил провести полную ревизию дел, особенно связанных с пропажей людей.

К числу причин ухудшения качества расследования Чайка отнес также чрезмерно активное (до 70% всех дел) использование упрощенного порядка рассмотрения уголовных дел, при котором не проводится исследование доказательств.

«При малейшем сомнении в доказанности вины обвиняемого, подсудимого, правильности восприятия им обвинения и его последствий прокурорам следует требовать рассмотрения дела в обычном порядке», — подчеркнул Чайка, отметив, что сохранение статус-кво грозит в том числе «ошибками при решении судеб граждан».

​Особе внимание генпрокурор обратил на «вопиющие» случаи избиения арестованных и осужденных сотрудниками учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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«Основная причина всех этих безобразий — недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем», — сказал Чайка.

Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Серков
Теги: Юрий Чайка, Генпрокуратура, Следственный комитет
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