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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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ФАС не смогла доказать сговор Минздрава и «Р-Фарма» Алексея Репика
Разбирательство шло больше года, ситуация была «на грани», сказали РБК в ФАС. По двум другим антимонопольным делам «Р-Фарм» признан виновным — компания участвовала в картеле и фактически подменяла малый бизнес в торгах
Работники фармацевтического предприятия компании «Р-Фарм» (Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»)

Минздрав не виноват

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела три дела в отношении фармацевтической компании «Р-Фарм» главы «Деловой России» Алексея Репика, по двум из них она признана виновной, рассказал РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Третье, самое громкое, дело против «Р-Фарма» и Министерства здравоохранения прекращено, сообщил он.

Последнее дело было прекращено в связи с отсутствием нарушения, но его признаки там были, настаивает Тенишев. «Мы не смогли доказать все необходимые элементы состава прямого правонарушения. Больше года тщательно разбирались в этой ситуации. Она буквально была на грани, мы тщательно взвешивали все за и против, но есть такой принцип: все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого», — пояснил он РБК. Мотивированное решение по делу будет подготовлено в течение десяти дней.

ФАС провела внеплановую проверку Минздрава в марте 2018 года. Тогда был составлен акт проверки, в котором «отражены признаки нарушения антимонопольного законодательства». Одним из таких нарушений было «создание преимущественных условий [на государственных торгах] для фармацевтической компании «Р-Фарм».

Как работает система госзакупок лекарств в России

В России действует специальная система государственных закупок товаров для государственных нужд, в том числе лекарств. По правилам системы госзакупок учреждение, в данном случае Минздрав, больница или региональный департамент здравоохранения должны разместить лот на сайте госзакупок и ждать предложения от поставщиков. Компании выдвигают свои предложения, и выигрывает наименьшее по цене. Обычно государство закупает жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для льготников и пациентов больниц.

Картели и малый бизнес

По второму и третьему делам, которые ФАС завела в отношении «Р-Фарма», компания признана виновной. По мнению антимонопольной службы, «Р-Фарм» участвовал с еще несколькими фирмами в картеле, который способствовал поддержанию высоких цен на лекарства и медицинские изделия в Хакасии. «Р-Фарм» в числе прочих компаний был признан нарушившим ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции» — сговор с заказчиком и ст. 11 — картель на торгах», — указал Тенишев.

Параллельно с ФАС расследование проводил Следственный комитет, заметил Тенишев. «Бывший глава администрации губернатора (Владимир Бызов) осужден за получение взяток от участников картеля. Уголовное дело в отношении участников картеля отправлено в суд. Действия участников картеля там квалифицированы как создание преступного сообщества. Один из менеджеров «Р-Фарма» в этом преступном сообществе состоял», — рассказал он.

Третье дело касалось «Р-Фарма» и подконтрольной ему Русской медицинской компании. Их признали виновными в незаконной координации экономической деятельности. Компании определяли на торгах для компаний малого бизнеса, кто должен победить. «Сами они в торгах не участвовали. Не могут крупные компании от имени малого бизнеса ходить на торги и сметать все, что государство предпринимало для [развития малого] бизнеса. А они эти квоты фактически забирали, нивелируя все усилия государства, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства», — заметил Тенишев.

В рамках этого дела ФАС изъяла у компании флешки, фото которых потом выложила на своем сайте. Более 20 компаний, которые подходят под критерии малого бизнеса, передали «Р-Фарму» ключи с электронно-цифровыми подписями. «Р-Фарм» и Русская медицинская компания от их имени торговались на аукционах и определяли, кто должен победить, по какой цене», — рассказал Тенишев.

По третьему делу мотивированное решение будет готово в течение десяти дней, уточнил Тенишев. Компания сможет оспорить решение службы в суде.

РБК направил запрос в «Р-Фарм».

«Р-Фарм» — российская фармацевтическая компания, которая занимается как производством, так и дистрибуцией лекарственных средств. Основатель — президент «Деловой России» Алексей Репик. Специализируется на онкологических препаратах, препаратах против ВИЧ и гепатитов. Есть офис в США.

Автор: Полина Звездина
Теги: лекарства, Минздрав, «Р-Фарм», Алексей Репик, ФАС России
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