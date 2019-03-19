ФАС не смогла доказать сговор Минздрава и «Р-Фарма» Алексея Репика

Разбирательство шло больше года, ситуация была «на грани», сказали РБК в ФАС. По двум другим антимонопольным делам «Р-Фарм» признан виновным — компания участвовала в картеле и фактически подменяла малый бизнес в торгах

Работники фармацевтического предприятия компании «Р-Фарм» (Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»)

Минздрав не виноват

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела три дела в отношении фармацевтической компании «Р-Фарм» главы «Деловой России» Алексея Репика, по двум из них она признана виновной, рассказал РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Третье, самое громкое, дело против «Р-Фарма» и Министерства здравоохранения прекращено, сообщил он.

Последнее дело было прекращено в связи с отсутствием нарушения, но его признаки там были, настаивает Тенишев. «Мы не смогли доказать все необходимые элементы состава прямого правонарушения. Больше года тщательно разбирались в этой ситуации. Она буквально была на грани, мы тщательно взвешивали все за и против, но есть такой принцип: все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого», — пояснил он РБК. Мотивированное решение по делу будет подготовлено в течение десяти дней.

ФАС провела внеплановую проверку Минздрава в марте 2018 года. Тогда был составлен акт проверки, в котором «отражены признаки нарушения антимонопольного законодательства». Одним из таких нарушений было «создание преимущественных условий [на государственных торгах] для фармацевтической компании «Р-Фарм».