ФАС не смогла доказать сговор Минздрава и «Р-Фарма» Алексея Репика

Как работает система госзакупок лекарств в России
В России действует специальная система государственных закупок товаров для государственных нужд, в том числе лекарств. По правилам системы госзакупок учреждение, в данном случае Минздрав, больница или региональный департамент здравоохранения должны разместить лот на сайте госзакупок и ждать предложения от поставщиков. Компании выдвигают свои предложения, и выигрывает наименьшее по цене. Обычно государство закупает жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для льготников и пациентов больниц.
По второму и третьему делам, которые ФАС завела в отношении «Р-Фарма», компания признана виновной. По мнению антимонопольной службы, «Р-Фарм» участвовал с еще несколькими фирмами в картеле, который способствовал поддержанию высоких цен на лекарства и медицинские изделия в Хакасии. «Р-Фарм» в числе прочих компаний был признан нарушившим ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции» — сговор с заказчиком и ст. 11 — картель на торгах», — указал Тенишев.
Параллельно с ФАС расследование проводил Следственный комитет, заметил Тенишев. «Бывший глава администрации губернатора (Владимир Бызов) осужден за получение взяток от участников картеля. Уголовное дело в отношении участников картеля отправлено в суд. Действия участников картеля там квалифицированы как создание преступного сообщества. Один из менеджеров «Р-Фарма» в этом преступном сообществе состоял», — рассказал он.
Третье дело касалось «Р-Фарма» и подконтрольной ему Русской медицинской компании. Их признали виновными в незаконной координации экономической деятельности. Компании определяли на торгах для компаний малого бизнеса, кто должен победить. «Сами они в торгах не участвовали. Не могут крупные компании от имени малого бизнеса ходить на торги и сметать все, что государство предпринимало для [развития малого] бизнеса. А они эти квоты фактически забирали, нивелируя все усилия государства, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства», — заметил Тенишев.
В рамках этого дела ФАС изъяла у компании флешки, фото которых потом выложила на своем сайте. Более 20 компаний, которые подходят под критерии малого бизнеса, передали «Р-Фарму» ключи с электронно-цифровыми подписями. «Р-Фарм» и Русская медицинская компания от их имени торговались на аукционах и определяли, кто должен победить, по какой цене», — рассказал Тенишев.
По третьему делу мотивированное решение будет готово в течение десяти дней, уточнил Тенишев. Компания сможет оспорить решение службы в суде.
РБК направил запрос в «Р-Фарм».
«Р-Фарм» — российская фармацевтическая компания, которая занимается как производством, так и дистрибуцией лекарственных средств. Основатель — президент «Деловой России» Алексей Репик. Специализируется на онкологических препаратах, препаратах против ВИЧ и гепатитов. Есть офис в США.