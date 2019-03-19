Из галереи в центре Москвы украли пять картин

Из галереи в центре Москвы украли пять картин

Похищены работы Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова. Размер ущерба правоохранительные органы пока не оценили

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По данным собеседников, в полицию с соответствующим заявлением обратилась хозяйка художественной галереи «Артефакт» Любовь Агафонова. РБК обратился к ней за комментарием.

По словам одного из источников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается сумма ущерба.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что заявление о похищении фотоаппарата и картин поступило в полицию 18 марта. «Время хищения и сумма ущерба устанавливаются. Проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

«Артефакт» — негосударственная галерея, в которой выставляются как современные, так и антикварные работы в области живописи, графики, скульптуры, говорится на ее сайте.