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Роспотребнадзор допустил появление лихорадки Зика в Сочи
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Роспотребнадзор допустил появление лихорадки Зика в Сочи
Общество, 19 мар 2016, 17:15
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Роспотребнадзор допустил появление лихорадки Зика в Сочи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рисках появления в Сочи лихорадки Зика. По ее словам, они минимальны, однако их нельзя исключать из-за большого числа приезжих и наличия комаров — переносчиков заболевания
Глава Роспотребнадзора Анна Попова (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Риски появления в Сочи лихорадки Зика минимальны, однако полностью исключать распространение заболевания нельзя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что в 44 странах Северной и Южной Америки и Европы было выявлено около 300 завозных случаев лихорадки. Один такой случай произошел и в России, напомнила главный санитарный врач. Из-за активного сообщения в аэропорту Сочи и большого числа международных мероприятий в год на курорте возникает угроза появления лихорадки Зика.

«Учитывая широкую распространенность инфекции в мире сегодня, риски появления здесь источника инфекции, то есть человека зараженного, также присутствуют. Какими бы минимальными они не были, а ученые и практики сходятся в том, что эти риски крайне невысоки, но допустить даже одно заражение мы не можем», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что Сочи является единственным российским городом, в котором присутствуют виды комаров, являющиеся переносчиками лихорадки Зика, лихорадки Западного Нила и лихорадки Денге. Их насчитывается около 5–7% от общего количества комаров. «Высокого риска это не создает, но вместе с тем переносчик есть», — подчеркнула Попова. Для борьбы с комарами-переносчиками уже обработано 189,9 га территории.

«Наш девиз на это лето — это «Лето в Сочи без комаров вообще». Мы не можем разбираться, какого вида эти комары. Для этого первое — наши энтомологические исследования, постоянный мониторинг, обработки и это исключения мест, где они могут размножаться», — сказала глава Роспотребнадзора.

Автор: Елизавета Фохт.
Теги: Роспотребнадзор , вирус Зика
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