Во Внуково сократят время бесплатной парковки

Во Внуково с начала марта сократят бесплатное время парковки до 20 минут

С 1 марта время бесплатной парковки на привокзальной площади Внуково сократят до 20 минут, сейчас оно составляет 25 минут. Платная парковка в аэропорту стоит 500 руб. за первый час, 400 руб. — второй, 1200 руб. — сутки

Фото: Антон Беркасов для РБК

Бесплатное время парковки на привокзальной площади московского аэропорта Внуково сократят до 20 минут. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Сейчас машины могут находиться на парковке аэропорта бесплатно до 25 минут. Новые правила вступят в силу с 1 марта.

На привокзальной площади Внуково расположены два многоэтажных паркинга. Кроме того, машины можно оставлять на прилегающей к ним территории.

Первый час нахождения автомобиля в паркингах аэропорта стоит 500 руб., второй — 400 руб. Если машина стоит на парковке больше двух часов, то каждые сутки, в том числе неполные, будут стоить 1,2 тыс. руб.

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «монопольно высокими» новые тарифы на парковку у петербургского аэропорта Пулково. В ведомстве заявили, что получили большое количество жалоб в связи с ростом цен, и предписали воздушной гавани снизить тарифы в течение 20 дней.

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которое управляет парковками Пулково и самим аэропортом, с решением ФАС не согласилось. Новый пересмотр цен там объяснили инфляцией. В конце января их снова повысили.