Умер олимпийский чемпион СССР по гребле Юрий Тюкалов

В Санкт-Петербурге умер Юрий Тюкалов, двукратный олимпийский чемпион по академической гребле. Он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Хельсинки, первых Играх, в которых участвовал СССР

Юрий Тюкалов (Фото: Интерпресс / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Сергеевича, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Тюкалов родился в 1930 году в Ленинграде. Во время войны он подростком прошел блокаду, в 12 лет получил медаль «За оборону Ленинграда». После войны он занялся спортом. В первый раз чемпионом СССР он стал в 1948 году. В 1952-м принял участие в первой для СССР Олимпиаде в Хельсинки, где был в числе первых советских олимпийских чемпионов среди мужчин. Золотую медаль он завоевал в одиночной академической гребле. Первую золотую медаль среди советских женщин завоевала метательница диска Нина Пономарева.

Еще одно золото Тюкалов выиграл на соревнованиях двоек на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. В 1960 году он получил олимпийское серебро. Кроме того Тюкалов был шестикратным чемпионом Европы.

После окончания спортивной карьеры Тюкалов стал тренером, а позднее — скульптором и архитектором. Так, созданное им панно было установлено в мемориальном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге. В 2002 году Тюкалову было присвоено звание почетного гражданина города Санкт-Петербурга. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть» и орденом «За заслуги перед Отечеством».​