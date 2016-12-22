Таможня отвергла обвинения Украины в создании очереди из грузовиков

По данным российской таможни, ситуация на пункте пропуска Нехотеевка остается штатной. В свою очередь украинская погранслужба предупредила водителей, что грузовики через границу не пропускают из-за поломки оборудования

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Центральное таможенное управление (ЦТУ) заявило, что пункт пропуска Нехотеевка (Белгородская область) на российско-украинской границе работает в штатном режиме, вопреки сообщениям украинской Погранслужбы о прекращении пропуска грузовиков в связи с выходом из строя оборудования для досмотра грузов.

«В выходные и утро понедельника отмечалась неравномерность потока грузового транспорта с сопредельной территории, но на нейтральной полосе перед въездом в Российскую Федерацию очередей не наблюдалось. На данный момент ситуация сохраняется», — говорится в сообщении ЦТУ.

Накануне, 18 февраля, Госпогранслужба Украины сообщила о возникновении очереди из более чем ста грузовиков в связи с тем, что их пропуск через Нехотеевку прекращен. 19 февраля погранслужба призвала водителей грузовиков объезжать Нехотеевку, так как проблемы с пропуском транспорта здесь сохраняются.

«Большинство транспортных средств возвращается и направляется в другие пункты пропуска», — говорится в сообщении погранслужбы Украины.

При этом, по данным ведомства, со вчерашнего дня проблемы с проездом грузовиков в Россию наблюдаются и в других пунктах пропуска на российско-украинской границе, в том числе в пункте Бачевск — Троебортное, где уже скопилось около 50 грузовиков.