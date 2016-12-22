В субботу, 17 февраля, со склада в Москве похитили детскую обувь на 30 млн руб., рассказал РБК источник в столичном ГУ МВД, а также подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«В 18:10 в полицию обратилась гражданка Северной Кореи, директор коммерческой компании, которая рассказала, что со склада, расположенного в Батюнинском проезде, похитили 60 тыс. пар детской обуви на 30 млн руб.», — рассказал источник в полиции.

Оперативники установили, что с момента кражи со склада выезжало несколько автомобилей: две грузовые автомашины MAN, «Газель», легковые Renault и Lada, рассказали в полиции. «Транспортные средства объявлены в розыск», — добавил источник. По его словам, возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража).