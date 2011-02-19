Расстрелян глава поселка в пригороде Нальчика

В Кабардино-Балкарии сегодня вечером неизвестные лица расстреляли главу администрации поселка Хасанья в пригороде Нальчика Рамазана Фриева. Как сообщил источник в правоохранительных органах Республики, чиновник был убит в спортзале во время занятий.

В Кабардино-Балкарии сегодня вечером неизвестные лица расстреляли главу администрации поселка Хасанья в пригороде Нальчика Рамазана Фриева. Как сообщил источник в правоохранительных органах Республики, чиновник был убит в спортзале во время занятий.

Около 21:00 мск неизвестные вошли в зал и произвели несколько выстрелов в Р.Фриева из автоматического оружия. Глава поселка скончался на месте. Другие подробности не сообщаются.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии было совершено несколько громких преступлений. Сегодня в Нальчике было совершено нападение на сотрудников милиции, в результате чего один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй получил ранение. Преступники успели скрыться до прибытия подкрепления.

В субботу утром произошел обрыв канатной дороги в Приэльбрусье. По одним данным, речь идет о технической поломке. По другим, неизвестные подорвали опору канатной дороги. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.

В пятницу вечером в Баксанском районе республики преступники обстреляли микроавтобус с туристами из Москвы. Одетые в камуфляж остановили машину под видом милиционеров и открыли по ней огонь на федеральной трассе. Трое туристов погибли, двое были госпитализированы.