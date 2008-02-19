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На сайте Генпрокуратуры появится страница для жалоб на коррупцию
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На сайте Генпрокуратуры появится страница для жалоб на коррупцию
Общество, 19 фев 2008, 16:49
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На сайте Генпрокуратуры появится страница для жалоб на коррупцию
На сайте Генпрокуратуры появится страница, где граждане смогут пожаловаться на коррупцию. Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы в 2007г.

Таким образом, пожаловаться на факты коррупции среди чиновников можно будет напрямую в Генпрокуратуру через Интернет. Как заверил Ю.Чайка, воспользоваться этим нововведением сможет любой гражданин России.

Подводя итоги работы за прошлый год, генпрокурор отметил, что в России в 2007г. было зарегистрировано 759 преступлений террористического характера, свыше 90% которых были раскрыты. Вместе с тем за минувший год ни один человек не был привлечен к ответственности за финансирование террористической деятельности.

По словам Ю.Чайки, в России впервые за последние 5 лет количество преступлений начало снижаться, и этот показатель составил 7%. Вместе с тем он отметил, что низким остается уровень оперативно-розыскной работы, из-за чего раскрывается только треть преступлений. Так, из 3 млн 580 тыс. преступлений, совершенных в минувшем году, более 1 млн не было раскрыто.

В минувшем году почти 240 тыс. лиц скрылись от следствия и суда и до сих пор не найдены, из них каждый пятый - убийца, подчеркнул Ю.Чайка. Он призвал активнее расследовать заказные убийства, в том числе убийство прокурора Саратовской области, адвоката Московской областной коллегии и ряд других преступлений, которые, по его словам, "следует расценивать как прямой вызов правоохранительной системе".

Ю.Чайка также сообщил, что в 2007г. более чем на 10 тыс. сократилось число преступлений, скрытых от учета. За минувший год выявлено более 1,8 млн нарушений, связанных с регистрацией и учетом нарушений закона. Также генпрокурор отметил, что за минувший год количество выявленных фактов отмывания доходов, добытых преступным путем, выросло в 4 раза.

Число преступлений против госслужбы и службы в органах местного самоуправления за год сократилось на 3%, что, по мнению Ю.Чайки, "не соответствует реальному положению дел". По словам, за год, благодаря прокурорским проверкам, более 100 тыс. чиновников были вынуждены устранить выявленные у них нарушения законодательства о государственной и муниципальной службе.

Теги: Генпрокуратура , коррупция
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