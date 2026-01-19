 Перейти к основному контенту
0

53 ребенка отравились газом в детском саду в Иерусалиме, двое умерли

Два ребенка погибли от отравления газом в яслях в Израиле
В детском саду в Иерусалиме 53 ребенка пострадали, предположительно, от отравления газом от отопительного прибора. Двое детей скончались в больнице, трое воспитателей задержаны для допроса
Фото: Strigana / Shutterstock
Фото: Strigana / Shutterstock

53 ребенка, предположительно, отравились газом в детском саду в Иерусалиме, сообщили The Times of Israel и телеканал i24News.

Двое младенцев, трех- и четырехмесячного возраста, скончались в больницах Шааре-Зедек и Хадасса после того, как их обнаружили в критическом состоянии. Сотрудники пожарно-спасательной службы заявили, что на месте происшествия они не нашли никаких опасных материалов. Следователи не исключают, что причина происшествия — отравление газом от отопительного прибора. Медики и полиция заявляют, что пока не могут установить точную причину смерти двух младенцев. По данным правоохранителей, трое воспитателей детского сада были задержаны для допроса.

«В здании находились десятки младенцев. Мы проводили медицинский осмотр на месте, одновременно пересаживая детей в машины скорой помощи, а затем эвакуировали их в больницы для дальнейшего лечения», — рассказал i24News доктор Менахем Эстрик.

Детский сад располагался в пятикомнатной квартире в районе Ромема и принимал детей в возрасте от четырех месяцев до трех лет. Министерство образования Израиля заявило, что учреждение работало без лицензии.

Илья Трапезников
Израиль детский сад массовое отравление ЧП происшествие
