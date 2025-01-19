Как прошли крещенские купания в городах России. Видео

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В ночь на 19 января в разных городах России прошли крещенские купания, приуроченные к православному празднику Крещения Господня. По традиции необходимо трижды окунуться в прорубь, символизирующую реку Иордан.

Роспотребнадзор советует окунаться только в специально оборудованных местах, предварительно измерив артериальное давление, а после не пытаться согреться алкогольными напитками. Резкое ныряние чревато спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания. После окунания следует насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и уйти в теплое помещение, советуют специалисты.