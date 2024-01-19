Автомобиль въехал в толпу зрителей на мотошоу в Италии. Видео
В Вероне в день открытия международного байк-шоу Motor Bike Expo автомобилист не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение, за которым стояли зрители, 10 человек получили ранения. На место прибыли медики и полиция.
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