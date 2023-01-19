Умер экс-депутат Госдумы и «человек из команды Суркова» Андрей Попов

Попов был депутатом Госдумы с 1993 по 1995 год, потом работал помощником Лужкова. С 2000-го — в администрации президента, он пришел туда почти в то же время, что и Сурков

В возрасте 59 лет скончался депутат Государственной думы первого созыва, экс-начальник управления администрации президента (АП) по внутренней политике Андрей Попов, сообщил РБК депутат Госдумы Леонид Ивлев, который ранее был заместителем Попова.

«Сегодня мы только узнали об этом [о смерти], он умер несколько дней назад, по-моему, в субботу. Печальная история. Это человек из команды [экс-помощника президента России Владислава] Суркова, вместе с ним он пришел работать в администрацию президента», — сказал Ивлев.

Он отметил, что во время работы Попова в АП создавалась партия «Единая Россия», проходили первые парламентские выборы.

«Ему бы еще жить да жить. Было известно, что у него были проблемы с сердцем, он в последнее время нигде не работал, жил на пенсии», — отметил Ивлев.

Попов родился 28 июня 1963 года в Костанайской области Казахстана. Перед тем как стать депутатом Думы, работал слесарем, инженером и экономистом. В Думу был избран в 1993 году, был членом фракции Аграрной партии. В 1995-м баллотировался во вторую Думу по списку той же партии, но она не преодолела пятипроцентный барьер.

С 1996-го по 1999-й был помощником сенатора и мэра Москвы Юрия Лужкова. Потом стал помощником руководителя администрации президента, с 2001-го по 2004-й возглавлял Главное территориальное управление администрации, с 2004-го по 2006-й — управление по внутренней политике.