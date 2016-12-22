Кадыров наградил главу «Ночных волков» высшей наградой Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров наградил лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова высшей наградой республики

Александр Залдостанов (Фото: Муса Садулаев / AP)

Как сообщил Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», он присудил высшую награду Чеченской республики, орден Ахмата Кадырова руководителю мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову. Поводом стало 55-летие байкера.

«Он является человеком конкретных дел во имя нашей любимой Родины - России! Александр Сергеевич первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышанье нужно выразить своё мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству», - отмечается в сообщении.

Кадыров также отметил, что «иногда вместе с членами мотоклуба гоняет по дорогам Чечни».