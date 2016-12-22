Кадыров наградил главу «Ночных волков» высшей наградой Чечни
Общество, 19 янв, 23:41
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Кадыров наградил главу «Ночных волков» высшей наградой Чечни
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров наградил лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова высшей наградой республики
Александр Залдостанов
Как сообщил Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», он присудил высшую награду Чеченской республики, орден Ахмата Кадырова руководителю мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову. Поводом стало 55-летие байкера.
«Он является человеком конкретных дел во имя нашей любимой Родины - России! Александр Сергеевич первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышанье нужно выразить своё мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству», - отмечается в сообщении.
Кадыров также отметил, что «иногда вместе с членами мотоклуба гоняет по дорогам Чечни».В августе 2014 года Кадыров был принят в члены клуба «Ночные волки», а в Грозном появилось отделение организации. Залдостанова глава Чеченской республики тогда охарактеризовал как «человека с государственным мышлением, четкой и твердой позицией по важнейшим вопросам».