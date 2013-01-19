На Украине задержаны два исламских экстремиста

В украинском Симферополе задержаны два участника организации "Хизб-ут-Тахрир" (Партии исламского освобождения), оба - граждане Узбекистана. Представители Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины сообщают, что задержанные долгое время находились в межгосударственном розыске.

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Известно, что один из задержанных входит в число лидеров "Хизб-ут-Тахрир", религиозной организации, которая во многих странах признана экстремистской. Второй же является ее активным участником.

С 2010 года задержанные находились в розыске в Узбекистане за "создание экстремистской организации".

В настоящее время МВД Украины решает вопрос об экстрадиции исламистов в Узбекистан.

"Хизб-ут-Тахрир" успела оставить след и в России. В ноябре 2012 года МВД предъявило обвинение в терроризме девяти участникам религиозной партии (гражданам России и Таджикистана). Долгое время центром сбора сторонников экстремистской организации была мечеть "Аль-Ихлас" в Казани (вплоть до недавнего времени, когда мечеть была закрыта при участии ОМОНа).