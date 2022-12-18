Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Общество, 09:00
Прокуратура США проверит пожертвования основателя биржи FTX политикам Политика, 08:51
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 08:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:40
Spiegel узнал о проблемах Германии с техническим состоянием БМП Puma Политика, 08:18
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 08:08
В городе на границе с Мексикой в Техасе объявили режим ЧС из-за мигрантов Политика, 08:06
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Какими мячами играли на чемпионатах мира по футболу. Фотогалерея Спорт, 08:00 
Салливан пересказал разговор Патрушева с главой ЦРУ в Москве Политика, 07:47
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по двум районам Донецка Политика, 07:18
«РИА Новости» узнало, сколько займет отправка корабля взамен «Союза» Технологии и медиа, 07:17
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 07:05
Армия из скульптур девочек из Нигерии, которых похитили боевики. Видео Политика, 07:00
Антонов заявил об оставшихся в периоде холодной войны политиках США Политика, 06:41
Общество ,  
0 

Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса

41% респондентов пожаловались на рост трат в 2022-м, прежде всего на продукты, путешествия и оплату ЖКХ. А 20% опрошенных стали меньше интересоваться темой личных финансов. Подробнее об итогах года читателей РБК — в инфографике

Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса

Как и кого спрашивали

Онлайн-опрос проводился среди пользователей rbc.ru и подписчиков социальных сетей РБК с 28 ноября по 12 декабря 2022 года. В нем приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Респонденты могли выбрать неограниченное количество вариантов ответов на вопросы о наиболее и наименее интересных им новостных темах, а также о категориях продуктов, в которых читатели заметили наибольшее изменение цены. Вопрос о карьере задавали только тем, кто ответил, что работает по найму (67%), вопрос о бизнесе — только предпринимателям (13%).

Теги
Опрос Итоги года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter