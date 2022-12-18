Как изменились доходы и расходы читателей РБК в 2022-м. Результаты опроса

41% респондентов пожаловались на рост трат в 2022-м, прежде всего на продукты, путешествия и оплату ЖКХ. А 20% опрошенных стали меньше интересоваться темой личных финансов. Подробнее об итогах года читателей РБК — в инфографике

Как и кого спрашивали



Онлайн-опрос проводился среди пользователей rbc.ru и подписчиков социальных сетей РБК с 28 ноября по 12 декабря 2022 года. В нем приняли участие около 2,5 тыс. человек. Респонденты могли выбрать неограниченное количество вариантов ответов на вопросы о наиболее и наименее интересных им новостных темах, а также о категориях продуктов, в которых читатели заметили наибольшее изменение цены. Вопрос о карьере задавали только тем, кто ответил, что работает по найму (67%), вопрос о бизнесе — только предпринимателям (13%).