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Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
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Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
Общество, 08:00
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Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
В России на базе ЦИТО и института им. Илизарова будет создан кластер производителей протезов и имплантов. Сейчас доля российских ортопедических изделий на рынке составляет менее 7%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Медицинский кластер

Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.

Министерство предлагает создать кластер на основе своего ФГУП «Центр травматологии и ортопедии» (ЦИТО) и ФГУП «Опытный завод Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова» (Завод им. Илизарова), который сейчас входит в систему Министерства здравоохранения. Второй ФГУП может быть также передан под их управление — министерство внесло соответствующий проект распоряжения в правительство. По словам собеседников РБК, оно уже подписано.

РБК запросил у министерства бюджет этого кластера.​ По данным аналитической компании MDpro, российский рынок изделий для травматологии и ортопедии в 2016 году составил 17,7 млрд руб., доля отечественных изделий на нем ​— меньше 7%. Лидеры на российском рынке производства медицинских изделий для ортопедии — ZimmerBiomet, DePuy/Synthes, Smith & Nephew и Stryker.

Оценить необходимые инвестиции в проект довольно сложно, отметил основатель медико-реабилитационного центра «Орто-доктор» Роман Алехин. ​«Оборудование для серийного производства, которое планирует запустить Минпромторг, стоит недешево. Кроме того, не совсем понятно, насколько живо производственное оборудование в ЦИТО и на Заводе им. Илизарова — они делают качественные изделия, но совсем небольшим тиражом», — рассказал Алехин.

Чем известен завод Илизарова

Основатель завода, расположенного в Кургане, — академик, заслуженный врач РСФСР Гавриил Илизаров. В 1951 году он предложил способ лечения переломов и ортопедических заболеваний при помощи специального компрессионно-дистракционного аппарата. Результаты применения изобретения Илизарова привели к созданию в мире новой ортопедической специальности — удлинения и реконструкции конечностей.

В рамках кластера Минпромторг запланировал ввести новые производственные мощности и обновить техническую базу, расширить ассортимент заводов, выйти на международные рынки и «включить производства медицинских изделий в цепочку международной кооперации».

Реализация этого проекта позволит обеспечить выпуск около 190 тыс. изделий в год, рассказали в правительстве. В их числе 45 наименований из перечня изделий, имплантируемых в организм человека, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

У кластера колоссальный потенциал, считает​ Алехин. «Более 90% операций на суставах проходят с использованием иностранного оборудования. Хотя именно Россия — основной поставщик титана, из которого сделаны эндопротезы. Итого: у нас есть материал, есть какие-то производства, есть компетенции. У Минпромторга есть все шансы сделать реальное импортозамещение в этом секторе рынка», — пояснил он.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Реконструкция и объединение

ЦИТО Завод им. Илизарова будут реконструированы и объединены. По мнению собеседников в правительстве, это будет способствовать развитию потенциала отечественного инновационного производства и обеспечению потребностей людей в качественных и доступных медицинских изделиях, имеющих конкурентные преимущества на мировом рынке.

В результате реконструкции ЦИТО, которая уже проходит в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы и должна быть завершена к концу 2018 года, Минпромторг планирует запустить комплекс для серийного выпуска имплантов для травматологии, ортопедии, наладить производство протезов и ортезов, а также открыть амбулаторно-поликлиническое подразделение с функцией комплексной реабилитации.

На Заводе им. Илизарова будет усовершенствована технология производства аппаратов Илизарова, кроме того, с использованием производственного потенциала ЦИТО они будут активно продвигаться на российском рынке и за рубежом.

В продвижении аппаратов Илизарова Минпромторгу потребуется помощь Минздрава, полагает Алехин. «В России, а тем более в мире, слишком мало врачей, которые владеют технологией применения этих аппаратов. Нужны обучающие курсы, семинары, конференции, обмены опытом», — сказал он.

​В России есть еще один крупный государственный завод по производству медицинских изделий для травматологии и ортопедии — АО «Московское производственное объединение «Металлист», которое принадлежит «Ростеху». РБК попросил Минпромторг уточнить, планирует ли ведомство присоединить его к своему кластеру.

Помимо завода Илизарова и ЦИТО в России конкурентоспособную продукцию выпускает частное предприятие из города Рыбинск (Ярославская область) — ООО «Остеосинтез», рассказал РБК Алехин.

Третий лишний

С 2015 года в России действует постановление правительства № 102 («Третий лишний»), которое ограничивает присутствие на государственных закупках медизделий импортного производства. В постановлении есть список позиций, при закупках которых к торгам не допускаются иностранные компании, в случае если на аукцион поступают два или более предложений от отечественных. Пока постановление почти не касается рынка травматологии и ортопедии, за исключением имплантатов для остеосинтеза (наращивания или сращивания костной ткани с помощью вживляемых пластин и штифтов).

Авторы: Полина Звездина, Наталья Галимова.
Теги: Минпромторг , медицина , импортозамешение
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