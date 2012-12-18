Министр образования РФ осудил ответ на "список Магнитского"

Министр образования РФ Дмитрий Ливанов выступил против предложения депутатов Госдумы ввести запрет на усыновление детей из нашей страны гражданами США. Эта инициатива многими рассматривается как ответ на принятие американским конгрессом "списка Магнитского".

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По мнению Д.Ливанова, сироты из РФ нуждаются в усыновителях из-за рубежа. "Логика "око за око" неправильная, могут пострадать наши дети", - написал чиновник.

Напомним, что комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 17 декабря одобрил поправку, вводящую полный запрет на передачу несовершеннолетних из российских детдомов приемным родителям в США.

Соответствующее положение планируется внести в российский ответ на "список Магнитского", который будет рассмотрен нижней палатой во втором чтении 19 декабря.

В первоначальном варианте документа предлагалось ввести запрет на въезд на территорию РФ для граждан США, совершивших преступления в отношении россиян или причастных к их совершению. Кроме того, речь шла о запрете на любые сделки с собственностью и инвестициями лиц, попавших в черный список.