Министр образования РФ осудил ответ на "список Магнитского"

По мнению Д.Ливанова, сироты из РФ нуждаются в усыновителях из-за рубежа. "Логика "око за око" неправильная, могут пострадать наши дети", - написал чиновник.
Напомним, что комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 17 декабря одобрил поправку, вводящую полный запрет на передачу несовершеннолетних из российских детдомов приемным родителям в США.
Соответствующее положение планируется внести в российский ответ на "список Магнитского", который будет рассмотрен нижней палатой во втором чтении 19 декабря.
В первоначальном варианте документа предлагалось ввести запрет на въезд на территорию РФ для граждан США, совершивших преступления в отношении россиян или причастных к их совершению. Кроме того, речь шла о запрете на любые сделки с собственностью и инвестициями лиц, попавших в черный список.