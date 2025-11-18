 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Иерей Лукьянов: РПЦ работает над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукьянов заявил, что разрабатываются меры по запрету рекламы оккультных услуг и информации, пропагандирующей отказ от человеческой видовой принадлежности, включая квадроберов
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В РПЦ работают над запретом пропаганды субкультуры квадроберов, а также рекламы оккультно-магических услуг, заявил РБК председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«В настоящее время ведется работа по следующим вопросам <…>: запрет рекламы оккультно-магических услуг и запрет на распространение информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека», — сказал он на форуме «Всемирный русский народный собор».

Лукьянов пояснил РБК, что речь идет в том числе о квадроберах, но уточнил, что потенциальный предмет регулирования шире. Иерей в том числе говорил о случаях, когда человека убеждают, что у него «звериное ядро».

Он привел в пример недавнее преступление, когда мать убила своего ребенка. По словам Лукьянова, женщина занималась «транссерфингом реальности» и называла себя ведьмой. «Считала себя магом, который путешествует через миры. В результате совершила зверское убийство собственного ребенка», — добавил он.

«Мы считаем, что эти вещи, особенно в сочетании с пагубными пристрастиями вроде наркомании, могут провоцировать социальную напряженность в обществе, создавать серьезные проблемы и требуют государственного регулирования и, прежде всего, запрета рекламы оккультно-магических услуг», — резюмировал Лукьянов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также назвал важным запрет оккультно-магических услуг и неоязычества, а также «гадалок, колдунов и так далее». По его словам, это связано с ценностными ориентациями. Помимо законодательного запрета и запрета на рекламу, как считает Толстой, необходимо понимать, что дети и молодежь являются «самой уязвимой частью».

«Это не должно быть смешно, это нужно объяснять с детства, что такие вещи приводят к трагедиям и потом невосполнимым душевным ранам, которые с людьми остаются навсегда», — объяснил вице-спикер.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение животных. Чаще всего квадроберами являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру. Чтобы лучше вжиться в роль животных, квадроберы могут использовать специальные костюмы, маски и хвосты. Движение начало набирать популярность с 2020 года. Во многом этому способствовали социальные сети и платформа TikTok.

В Госдуме обсудили борьбу с сатанизмом, ЛГБТ, квадроберами и фурри
Политика
Андрей Картаполов

В Госдуме 8 апреля прошел круглый стол, посвященный борьбе с сатанизмом («международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России), ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена), квадроберами и фурри.

Выступившие депутаты, военные, священнослужители, общественники обсуждали, как бороться с сатанизмом в России, а также разбирались, какие элементы сатанизма есть в квадробинге.

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим во время заседания обратил внимание на рост числа магов, экстрасенсов и тарологов. Помимо этого, в РПЦ увидели связь между сатанизмом и «движением колумбайн» (признано террористическим и запрещено на территории России). Кроме того, там обнаружили признак сатанизма — расчеловечение человека — в квадробинге, терианстве и движении фурри.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Мария Лисицына Мария Лисицына
РПЦ квадроберы запрет реклама пропаганда
Материалы по теме
Wildberries сообщил о снижении интереса к товарам для квадроберов
Технологии и медиа
В Госдуме обсудили борьбу с сатанизмом, ЛГБТ, квадроберами и фурри
Политика
Минпросвещения посоветовало не распространять видео с квадроберами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Платформа «А7» от ПСБ и Минфин создали компанию «Росвексель» Отрасли, 17:44
ЦБ сохранил курс доллара на 19 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:37
«Балтика» стала новым спонсором футбольной «Балтики» Спорт, 17:34
Инструкция по Scrum: правила, события, команда Образование, 17:33
ПСБ и «Деловая Россия» продолжают системную работу с несырьевым бизнесом Пресс-релиз, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Эксперты оценили влияние экспортных изменений в КНР на параллельный импорт Авто, 17:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кремль ответил на обвинения России в диверсии на железной дороге в Польше Политика, 17:26
Военный билет: руководство по получению и расшифровке База знаний, 17:23
В Дагестане двух женщин оштрафовали за варку кофе на Вечном огне Общество, 17:20
Демократы обвинили криптопроект Трампа в связях с Россией и КНДР Крипто, 17:19
Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях Политика, 17:19
Футболист российской «молодежки» забил гол пяткой на турнире в Киргизии Спорт, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15