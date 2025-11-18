В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукьянов заявил, что разрабатываются меры по запрету рекламы оккультных услуг и информации, пропагандирующей отказ от человеческой видовой принадлежности, включая квадроберов

Фото: Дарья Широкова / РБК

В РПЦ работают над запретом пропаганды субкультуры квадроберов, а также рекламы оккультно-магических услуг, заявил РБК председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«В настоящее время ведется работа по следующим вопросам <…>: запрет рекламы оккультно-магических услуг и запрет на распространение информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека», — сказал он на форуме «Всемирный русский народный собор».

Лукьянов пояснил РБК, что речь идет в том числе о квадроберах, но уточнил, что потенциальный предмет регулирования шире. Иерей в том числе говорил о случаях, когда человека убеждают, что у него «звериное ядро».

Он привел в пример недавнее преступление, когда мать убила своего ребенка. По словам Лукьянова, женщина занималась «транссерфингом реальности» и называла себя ведьмой. «Считала себя магом, который путешествует через миры. В результате совершила зверское убийство собственного ребенка», — добавил он.

«Мы считаем, что эти вещи, особенно в сочетании с пагубными пристрастиями вроде наркомании, могут провоцировать социальную напряженность в обществе, создавать серьезные проблемы и требуют государственного регулирования и, прежде всего, запрета рекламы оккультно-магических услуг», — резюмировал Лукьянов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также назвал важным запрет оккультно-магических услуг и неоязычества, а также «гадалок, колдунов и так далее». По его словам, это связано с ценностными ориентациями. Помимо законодательного запрета и запрета на рекламу, как считает Толстой, необходимо понимать, что дети и молодежь являются «самой уязвимой частью».

«Это не должно быть смешно, это нужно объяснять с детства, что такие вещи приводят к трагедиям и потом невосполнимым душевным ранам, которые с людьми остаются навсегда», — объяснил вице-спикер.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение животных. Чаще всего квадроберами являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру. Чтобы лучше вжиться в роль животных, квадроберы могут использовать специальные костюмы, маски и хвосты. Движение начало набирать популярность с 2020 года. Во многом этому способствовали социальные сети и платформа TikTok.

В Госдуме 8 апреля прошел круглый стол, посвященный борьбе с сатанизмом («международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России), ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена), квадроберами и фурри.

Выступившие депутаты, военные, священнослужители, общественники обсуждали, как бороться с сатанизмом в России, а также разбирались, какие элементы сатанизма есть в квадробинге.

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим во время заседания обратил внимание на рост числа магов, экстрасенсов и тарологов. Помимо этого, в РПЦ увидели связь между сатанизмом и «движением колумбайн» (признано террористическим и запрещено на территории России). Кроме того, там обнаружили признак сатанизма — расчеловечение человека — в квадробинге, терианстве и движении фурри.