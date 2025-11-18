В Думе решили не давать губернаторам право исключать страховщиков из ОМС

Депутаты во втором чтении приняли поправки в закон об ОМС. Из него исключили норму, которая дала бы главам регионов право отказаться от услуг страховых компаний. Изменение заочно согласовали накануне рассмотрения

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Депутаты отказались давать руководителям регионов право исключать из системы обязательного медицинского страхования частные страховые компании и передавать их функции территориальным фондам ОМС. Такое изменение планировали внести в закон «Об обязательном медицинском страховании», но ко второму чтению поправку исключили. Проект во втором чтении приняли, «за» выступили 330 человек, 23 от голосования воздержались, передает корреспондент РБК.

Наделение губернаторов возможностью отказываться от услуг страховщиков было одним из ключевых изменений в рассматриваемом законопроекте. На заседании комитета по охране здоровья 12 ноября, где обсуждались поправки ко второму чтению, исключать эту поправку не планировали. Напротив, в рамках доработки проекта правительство предложило установить критерии, на основании которых главы регионов смогут принять решение об исключении страховых компаний из системы ОМС.

Зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) на заседании Госдумы пояснил, что новые поправки в законопроект были одобрены заочным голосованием за день до его рассмотрения во втором чтении. Новая таблица поправок появилась в карточке проекта 17 ноября. «Я напомню, что эту концепцию поддержали все фракции, включая «Единую Россию». Очень странно, что среди авторов поправок, которые предлагают это право отменить, сегодня значатся представители ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России», — высказался депутат. По мнению Куринного, такой правке в последний момент способствовало «мощное страховое лобби» и «большие финансовые возможности, которые даже позицию правительства сумели преодолеть». Депутат предложил голосовать против принятых заочно поправок.

Глава профильного комитета Сергей Леонов в ответ указал, что возможность дать губернаторам право отказываться от страховых компаний в системе ОМС вызвала большую дискуссию и требует дополнительной проработки, но сам законопроект является спутником к бюджету Федерального фонда медицинского страхования, поэтому его необходимо принять и вернуться к обсуждению работы страховщиков отдельно.

«Уверен, что мы вернемся к дальнейшему рассмотрению, а данный конкретный законопроект — это законопроект бюджетного пакета, и предлагается его поддержать. И поправки тоже», — сказал Леонов.

Против передачи губернаторам права отказываться от работы страховых компаний и передавать их функции территориальным фондам ОМС выступали не только страховые компании, но и пациентские организации. Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить таких изменений.

В союзе указали, что страховщики — единственные независимые участники системы ОМС, с которыми также работают организации для защиты прав больных, сопровождения их на всех этапах оказания медицинской помощи для решения возникающих проблем. По мнению организации, фонды ОМС не смогут качественно выполнить функционал страховых медучреждений в том числе из-за их ведомственной принадлежности и отсутствия у них какой-либо мотивации и конкурентов.

По мнению ВСП, в результате таких изменений в первую очередь пострадали бы больные, которым требуется не базовая, а высокотехнологичная или специализированная медицинская помощь, так как именно в таких случаях необходима поддержка страхового представителя для сопровождения и разрешения конфликтов. Такие услуги могут понадобиться при тяжелых заболеваниях, например онкологических.