Экс-главе подведомственной Минтрансу компании назначили 7,5 лет колонии

Симоновский суд Москвы признал виновными Юрия Спасского, Виктора Парахина и Романа Лаврентьева в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили почти 60 млн руб., оформляя фиктивные работы по госконтракту

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Симоновский районный суд Москвы вынес приговор экс-руководству подведомственной Минтрансу технологической компании «ЗащитаИнфоТранс». Бывший руководитель предприятия Юрий Спасский, его заместитель Виктор Парахин и заместитель начальника департамента информационных технологий Роман Лаврентьев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Спасскому и Парахину судья Ольга Величко назначила по 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Лаврентьеву — 6,5 лет. В качестве дополнительного наказания им назначены штрафы от 500 до 800 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

В ходе прений сторон, состоявшихся 7 ноября, государственный обвинитель настаивала, что вина всех троих подсудимых была полностью доказана, и запросила каждому по девять лет лишения свободы. Прокуратура ссылалась на материалы ГСУ СКР по Москве, согласно которым руководство ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» в 2020 году подготовило и направило в Министерство транспорта заведомо завышенное финансово-экономическое обоснование на 180,5 млн руб., рассчитывая получить дополнительные средства на развитие Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в разгар пандемии.

После получения отрицательного отзыва Министерства цифрового развития, признавшего запрошенное финансирование нецелесообразным, фигуранты подключили подконтрольные им ООО «Вектор Технологии» и ООО «Статус Комплайнс», чтобы создать видимость конкурентной процедуры и добиться согласования контракта уже на 100 млн руб. В декабре 2020 года, по данным СКР, в то время гендиректор Юрий Спасский от имени ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписал с Минтрансом соответствующий госконтракт на выполнение работ по развитию ЕГИС ОТБ в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В рамках этого контракта предприятие привлекло в качестве исполнителя ООО «Инфорион», с которым заключило договор на более 59 млн руб. Следствие настаивало, что реальные работы выполнены не были, однако Спасский, Парахин и Лаврентьев тем не менее оформили документацию о прохождении предварительных испытаний и обеспечили подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. В итоге, по данным СКР, оформив фиктивную документацию, фигуранты похитили почти 60 млн руб.

Подсудимые свою вину отрицали. Виктор Парахин, родной брат мэра Орла Юрия Парахина, настаивал, что модернизация Единой государственной системы транспортной безопасности в 2020 году была необходима из-за «шквала запросов» ведомств в период пандемии. Он утверждал, что работы выполнялись в условиях дефицита времени и ресурсов, а их результаты были приняты заказчиком без претензий.

Лаврентьев пояснил, что действовал в рамках служебных поручений и что привлечение соисполнителя в лице ООО «Инфорион» было технически неизбежным. Выбор на эту компанию, настаивал подсудимый, пал исключительно потому, что она полностью соответствовала предъявляемым требованиям, обладала необходимыми опытом и компетенцией, а также предложила наиболее низкую цену из трех полученных коммерческих предложений.

Юрий Спасский, выступая последним, заявил, что контракт «не был существенным» для ФГУП по объему, но стал одним из наиболее сложных в условиях удаленного режима. По его словам, сотрудники предприятия работали «в тяжелейшей эпидемиологической обстановке», а все вопросы согласования курировались в том числе представителем ФСБ, прикрепленным в качестве заместителя генерального директора компании.

Рассмотрение уголовного дела началось в Симоновском районном суде Москвы в марте. На стадии предварительного следствия в отношении всех трех фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако позднее бывший гендиректор компании «ЗащитаИнфоТранс» Юрий Спасский был отпущен из следственного изолятора. После оглашения приговора его снова взяли под стражу, где все время судебного разбирательства находились его Парахин и Лаврентьев, оказавшиеся с ним на скамье подсудимых.

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подведомственно Министерству транспорта и отвечает за развитие Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Эта система используется в том числе силовыми ведомствами и аккумулирует персональные данные пассажиров и экипажей, следующих по международным и межрегиональным маршрутам, передавая их в централизованные защищенные хранилища. Предприятие также выступает единственным исполнителем государственных контрактов в рамках комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.