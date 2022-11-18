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В деле об убийстве семьи банкира Яхонтова появился новый эпизод

Следователи столичного управления СКР установили, что подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова заранее приобрел самодельное оружие. Силовики пытаются установить канал приобретения
Фото: Главное следственное управление СК РФ
Фото: Главное следственное управление СК РФ

В уголовном деле об убийстве семьи директора московского филиала Смоленского банка Михаила Яхонтова появился новый эпизод — незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему с целью последующего использования в качестве орудия убийства (ч. 1 ст. 222 УК). Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования; информацию подтвердил другой источник, близкий к СКР.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Следователи установили, что бывший бизнес-партнер Яхонтова Андрей Скрипкин в октябре прошлого года приобрел самодельное оружие с нарезным стволом и патроны к нему. В настоящее время силовики работают над тем, чтобы установить канал приобретения.

В материалах дела говорится, что 24 октября прошлого года Скрипкин приехал в квартиру на Мосфильмовскую улицу и расстрелял семью 57-летнего Михаила Яхонтова. Тогда погибли жена и малолетний сын экс-банкира. По версии следствия, хозяин квартиры и его жена скончались от кровопотери.

27 октября прошлого года Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве. Установить его личность удалось благодаря камерам наблюдения, установленным в жилом комплексе «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице.

На следующий день Скрипкина задержали в Белоруссии, откуда тот планировал направиться в Европу. Он дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление спонтанно. Подозреваемый также рассказал, что поругался с Яхонтовым, а после возникшей драки связал банкира и членов его семьи. А позже, не добившись от Яхонтова выполнения своих условий, расправился с его семьей. Мужчина покончил с собой в изоляторе временного содержания в Витебске.

В 2019 году бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, его экс-зам Роман Щербаков, а также бывшие директор департамента кредитования Дмитрий Скоркин и начальник юридического департамента Тимур Акберов получили тюремные сроки за крупную растрату и преднамеренное банкротство кредитного учреждения. У банка была отозвана лицензия в декабре 2013 года, а спустя несколько месяцев его признали банкротом.

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