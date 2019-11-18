Глава Ставрополья уволил полпреда за резкость в общении с жителями

В ходе совещания главы края была показана видеозапись, на которой Константин Шишманиди выгоняет мужчину во время личного приема граждан. Губернатор края Владимир Владимиров назвал такое поведение неприемлемым

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя в муниципальном образовании Константина Шишманиди за «некорректный и резкий стиль ведения диалога с жителями». Об этом сообщается на сайте главы региона.

По инициативе Владимирова в зале на ежедневном рабочем совещании был показан видеофрагмент личного приема граждан, который проводил в городе Лермонтове представитель главы края Шишманиди.

«Такое поведение – показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. Будете выгонять людей — буду выгонять вас», — подчеркнул на совещании глава Ставрополья Владимиров.

На кадрах, размещенных в аккаунте «Комсомольская правда — Ставрополь и СКФО» во «ВКонтакте», полпред губернатора Шишманиди в ходе приема жителей Лермонтова по личным вопросам грубо разговаривает с одним из жителей города. Шишманиди, в частности, отчитал мужчину, который пришел на встречу без предварительной записи. «Вы не записались и начинаете здесь, придя сюда ко мне на прием, задавать вопросы. Кого ждем, что мы делаем? Вы руки-ноги передвигать мне будете? Если вас еще не выгнали отсюда, вас приняли, сидите молчите пожалуйста», — сказал он.

Шишманиди был назначен на должность представителя губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании в апреле 2018 года. Сферой его ответственности стали Минераловодский городской округ, а также города Пятигорск и Лермонтов. На должности представителя главы края на Кавминводах он сменил Александра Коробейникова, который занимал этот пост с 2015 года. В феврале 2018 года Коробейникова нашли мертвым с огнестрельным ранением в собственном доме. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Коробейников владел зарегистрированным огнестрельным оружием.