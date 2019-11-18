Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
Глава Ставрополья уволил полпреда за резкость в общении с жителями Общество, 17:31 Первый этап поставок танков Т-90С в Ирак завершен Политика, 17:30 Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку Общество, 17:23 Портал госуслуг оснастят «цифровым окном» Технологии и медиа, 17:19 Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей Политика, 17:18 Битва дизайнеров: три варианта ремонта квартиры для пары с ребенком РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 17:17 Индекс Dow Jones приготовился переписать собственный рекорд: вот почему Quote, 17:12 Прокурор попросил пожизненное 4 обвиняемым во взрыве в метро Петербурга Общество, 17:10 Накопление обязательств: грозит ли экономике России проблема неплатежей Мнение, 17:08 Против основателя «Евродона» завели уголовное дело Общество, 17:08 Каких российских фирм касается GDPR и что ждать нарушителям регламента Pro, 17:05 СМИ узнали об интересе футбольных клубов из Италии и Англии к Соболеву Спорт, 17:01 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 16:57 ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии Политика, 16:55
Общество ,  
0 
Глава Ставрополья уволил полпреда за резкость в общении с жителями
В ходе совещания главы края была показана видеозапись, на которой Константин Шишманиди выгоняет мужчину во время личного приема граждан. Губернатор края Владимир Владимиров назвал такое поведение неприемлемым

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя в муниципальном образовании Константина Шишманиди за «некорректный и резкий стиль ведения диалога с жителями». Об этом сообщается на сайте главы региона. 

По инициативе Владимирова в зале на ежедневном рабочем совещании был показан видеофрагмент личного приема граждан, который проводил в городе Лермонтове представитель главы края Шишманиди. 

«Такое поведение – показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. Будете выгонять людей — буду выгонять вас», — подчеркнул на совещании глава Ставрополья Владимиров.  

На кадрах, размещенных в аккаунте «Комсомольская правда — Ставрополь и СКФО» во «ВКонтакте», полпред губернатора Шишманиди в ходе приема жителей Лермонтова по личным вопросам грубо разговаривает с одним из жителей города. Шишманиди, в частности, отчитал мужчину, который пришел на встречу без предварительной записи. «Вы не записались и начинаете здесь, придя сюда ко мне на прием, задавать вопросы. Кого ждем, что мы делаем? Вы руки-ноги передвигать мне будете? Если вас еще не выгнали отсюда, вас приняли, сидите молчите пожалуйста», — сказал он.    

Шишманиди был назначен на должность представителя губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании в апреле 2018 года. Сферой его ответственности стали Минераловодский городской округ, а также города Пятигорск и Лермонтов. На должности представителя главы края на Кавминводах он сменил Александра Коробейникова, который занимал этот пост с 2015 года. В феврале 2018 года Коробейникова нашли мертвым с огнестрельным ранением в собственном доме. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Коробейников владел зарегистрированным огнестрельным оружием.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ставропольский край, увольнение
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter