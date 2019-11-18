Глава Ставрополья уволил полпреда за резкость в общении с жителями

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя в муниципальном образовании Константина Шишманиди за «некорректный и резкий стиль ведения диалога с жителями». Об этом сообщается на сайте главы региона.
По инициативе Владимирова в зале на ежедневном рабочем совещании был показан видеофрагмент личного приема граждан, который проводил в городе Лермонтове представитель главы края Шишманиди.
«Такое поведение – показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. Будете выгонять людей — буду выгонять вас», — подчеркнул на совещании глава Ставрополья Владимиров.
На кадрах, размещенных в аккаунте «Комсомольская правда — Ставрополь и СКФО» во «ВКонтакте», полпред губернатора Шишманиди в ходе приема жителей Лермонтова по личным вопросам грубо разговаривает с одним из жителей города. Шишманиди, в частности, отчитал мужчину, который пришел на встречу без предварительной записи. «Вы не записались и начинаете здесь, придя сюда ко мне на прием, задавать вопросы. Кого ждем, что мы делаем? Вы руки-ноги передвигать мне будете? Если вас еще не выгнали отсюда, вас приняли, сидите молчите пожалуйста», — сказал он.
Шишманиди был назначен на должность представителя губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании в апреле 2018 года. Сферой его ответственности стали Минераловодский городской округ, а также города Пятигорск и Лермонтов. На должности представителя главы края на Кавминводах он сменил Александра Коробейникова, который занимал этот пост с 2015 года. В феврале 2018 года Коробейникова нашли мертвым с огнестрельным ранением в собственном доме. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Коробейников владел зарегистрированным огнестрельным оружием.