Против основателя «Евродона» завели уголовное дело

Поводом для возбуждения дела стала невыплата зарплаты сотрудникам ООО «Донстар» в течение более чем двух месяцев

Вадим Ванеев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Донстар», который, по версии следствия, более двух месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату, хотя средства для этого у компании были.

В общей сложности компания, как подсчитало следствие, задолжала сотрудникам свыше 11 млн руб.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат более двух месяцев), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до трех лет.

Расследование уголовного дела контролирует Миллеровская межрайонная прокуратура.

Имя гендиректора ООО «Донстар», в отношении которого возбуждено уголовное дело, в сообщении прокуратуры не называется. По данным системы СПАРК, основным владельцем и гендиректором компании является Вадим Ванеев.