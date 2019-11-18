Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
Глава Ставрополья уволил полпреда за резкость в общении с жителями Общество, 17:31 Первый этап поставок танков Т-90С в Ирак завершен Политика, 17:30 Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку Общество, 17:23 Портал госуслуг оснастят «цифровым окном» Технологии и медиа, 17:19 Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей Политика, 17:18 Битва дизайнеров: три варианта ремонта квартиры для пары с ребенком РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 17:17 Индекс Dow Jones приготовился переписать собственный рекорд: вот почему Quote, 17:12 Прокурор попросил пожизненное 4 обвиняемым во взрыве в метро Петербурга Общество, 17:10 Накопление обязательств: грозит ли экономике России проблема неплатежей Мнение, 17:08 Против основателя «Евродона» завели уголовное дело Общество, 17:08 Каких российских фирм касается GDPR и что ждать нарушителям регламента Pro, 17:05 СМИ узнали об интересе футбольных клубов из Италии и Англии к Соболеву Спорт, 17:01 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 16:57 ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии стандартам демократии Политика, 16:55
Общество ,  
0 
Против основателя «Евродона» завели уголовное дело
Поводом для возбуждения дела стала невыплата зарплаты сотрудникам ООО «Донстар» в течение более чем двух месяцев
Вадим Ванеев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Донстар», который, по версии следствия, более двух месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату, хотя средства для этого у компании были.

В общей сложности компания, как подсчитало следствие, задолжала сотрудникам свыше 11 млн руб.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат более двух месяцев), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до трех лет.

Расследование уголовного дела контролирует Миллеровская межрайонная прокуратура.

Имя гендиректора ООО «Донстар», в отношении которого возбуждено уголовное дело, в сообщении прокуратуры не называется. По данным системы СПАРК, основным владельцем и гендиректором компании является Вадим Ванеев.

Бизнес
Казус Ванеева: как основатель «Евродона» потерял бизнес

О том, что уголовное дело возбуждено именно в отношении Ванеева, основателя и бывшего руководителя ГК «Евродон», сообщают также «Коммерсантъ», «РБК-Ростов» и портал 161.ru. Последний в августе со ссылкой на вице-губернатора Ростовской области Виктора Гончарова сообщал, что Ванеев надеется на перезапуск «Донстара», единственного актива, оставшегося у предпринимателя после ухода из «Евродона».

«Евродон» — российский агропромышленный холдинг, специализировавшийся на производстве мяса птицы. Вспышки птичьего гриппа в 2016–2017 годах и финансовые трудности компании привели к смене руководства и ее переходу под контроль основного кредитора — ВЭБ.РФ. В конце октября наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать «Евродон» с дисконтом стратегическому инвестору.

«Донстар» был зарегистрирован в Ростовской области в 2010 году. Основной вид деятельности компании — разведение уток и другой сельскохозяйственной птицы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ростовская область, Уголовное дело
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter