МВД задержало пятерых подозреваемых в нападении на жену по заказу мужа в Казани

МВД задержало подозреваемых в нападении на жену по заказу мужа в Казани

По подозрению в заказе нападения задержаны бизнесмены Шевыревы — муж пострадавшей и его отец. Еще двое фигурантов арестованы. Нападавшего задержали в Таджикистане. Женщине нанесли ножевые ранения, она в коме

Иван Шевырев (слева) (Фото: kzn.ru)

Задержаны пятеро подозреваемых в заказном нападении в Казани на местную жительницу, исполнитель пытался скрыться в Таджикистане, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения», — сообщила она.

Задержание самого нападавшего, 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, стало результатом совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана, решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Россию.

Местное издание «Реальное время» сообщало, что пострадавшая — жена казанского бизнесмена Ивана Шевырева Ирина. Ее супруга и его отца Станислава Шевырева подозревают в заказе покушения на женщину.

Нападение на Шевыреву произошло 14 октября. На улице Восстания «неустановленный мужчина подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся», сообщал СК. «Реальное время» уточняет, что это произошло недалеко от гимназии, куда Шевырева проводила ребенка, на нее напали возле машины. Женщину госпитализировали, она в коме. Заведено дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).

По данным источников «Татарстан-24», подозреваемые по делу — Шевыревы (старший — основатель строительной компании «Волга-Автодор»), начальник службы безопасности этой фирмы Андрей Черкасин, охранник Булат Галямов. Черкасин, по данным «Реального времени», отправлен под арест. Под стражу взяли еще одного подозреваемого — Бурихона Хамидова. По данным «Вечерней Казани», Хамидов мог помочь выследить Ирину, мужчина сам пришел в полицию.

Шевыревы пока не взяты под стражу, срок задержания им продлили до 21 октября, сообщает «РИА Новости».