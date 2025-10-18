Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза

Сергей Кара-Мурза (Фото: Собисевич А.В / Wikipedia)

На 87-м году жизни умер советский и российский ученый и публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом РБК сообщил его сын Георгий Кара-Мурза.

«Сергей Георгиевич скончался этой ночью. Где будет проходить прощание и похороны, пока точно сказать не могу», — сказал он.

Сергей Кара-Мурза родился в 1939 году в Москве. Он окончил химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. В 1968-1990 годах работал заместителем директора Института истории естествознания и техники АН СССР, где в 1983 году защитил докторскую диссертацию по истории и методологии науки и техники.

