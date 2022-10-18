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Умер экс-солист исполнившей Mamma Maria итальянской группы

Солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти умер в возрасте 80 лет
Гатти был солистом Ricchi e Poveri с момента ее основания в 1967 году до 2016 года. Среди известных музыкальных композиций группы — Mamma Maria и Che sarà
Франко Гатти
Франко Гатти (Фото: ricchiepoveri.com)

В Италии умер экс-солист группы Ricchi e Poveri Франко Гатти, ему было 80 лет. Сообщение о его смерти размещено на сайте музыкального коллектива.

«Ушел кусочек нашей жизни. Чао, Франко», — говорится в сообщении.

Источники Il Messaggero сообщили, что музыкант умер в Генуе, его состояние в последние недели ухудшилось.

Гатти родился 4 октября 1942 года в Генуе. В юношестве выступал со своим другом Анджело Сотжу в местных клубах, после чего они создали дуэт Jet. После их знакомства с Анджелой Брамбати и Мариной Окиеной появился квартет Ricchi e Poveri. Группа дебютировала на итальянском фестивале Кантаджиро, позднее выступила на фестивале в Сан-Ремо. В 1978 году Ricchi e Poveri представляла Италию на Евровидении с песней Questo amore, заняла в конкурсе 12-е место. Среди известных композиций группы — Che sarà, Sarà perché ti amo, Mamma Maria и Voulez vous danser.

У Гатти было двое детей — сын Алессио и дочь Федерика. Алессио Гатти скончался в 2013 году возрасте 22 лет от сердечного приступа из-за алкоголя и наркотиков. В мае 2016 года Гатти объявил об уходе из Ricchi e Poveri, чтобы посвятить жизнь семье. В 2020 году группа снова объединилась и годом позже выпустила альбом ReuniOn, однако в 2022 году в составе коллектива остались только Брамбати и Сотжу.

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