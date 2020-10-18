Умер заболевший COVID-19 основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум

О смерти Эпельбаума сообщил его друг, писатель Лев Рубинштейн. Он также утверждал, что Эпельбаум был госпитализирован из-за заражения коронавирусом и находился в очень тяжелом состоянии

Илья Эпельбаум (Фото: marta.krasnopolskaya / Facebook)

Скончался основатель и художественный руководитель театра «Тень» Илья Эпельбаум, об этом написал его друг, поэт и писатель Лев Рубинштейн в Facebook.

«Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка, собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас — для родных, для друзей театра «Тень», для меня лично», — написал Рубинштейн.

15 октября Рубинштейн опубликовал открытое письмо к Эпельбауму, из которого было понятно, что худрук «Тени» в больнице. В комментарии к посту Рубинштейн написал, что Эпельмаум заразился коронавирусом и находится в очень тяжелом состоянии.

«Но сегодня днем сказали, что «динамика положительная». Так что будем надеяться. А я решил написать такое вот послание, чтобы слегка пригасить мрачность», — написал литератор.