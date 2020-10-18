Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Суд отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленобласти Общество, 22:12 Ван Дейка из «Ливерпуля» прооперируют из-за травмы колена Спорт, 21:56 Жириновский предложил запретить выезд из России из-за вспышки COVID-19 Политика, 21:45 В Воронеже произошел пожар на складе Общество, 21:34 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 21:21 В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных Общество, 21:10 Умер заболевший COVID-19 основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум Общество, 21:07 В клубе рассказали о состоянии здоровья сына Черчесова Спорт, 21:05 Команда Моуриньо упустила преимущество в три мяча в лондонском дерби Спорт, 21:03 «Ростов» одержал третью победу за четыре последних матча Спорт, 21:00 Тихановскую и Колесникову выдвинули на Нобелевскую премию мира Политика, 20:59 В «Рубине» заявили о готовности дойти до CAS после инцидента с судьей Спорт, 20:28 Правозащитники заявили о свыше 100 задержанных в Белоруссии Политика, 20:26 Почему стоит иметь собственный автомобиль в 2020 году 20:16
Общество ,  
0 

Умер заболевший COVID-19 основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум

О смерти Эпельбаума сообщил его друг, писатель Лев Рубинштейн. Он также утверждал, что Эпельбаум был госпитализирован из-за заражения коронавирусом и находился в очень тяжелом состоянии
Илья Эпельбаум
Илья Эпельбаум (Фото: marta.krasnopolskaya / Facebook)

Скончался основатель и художественный руководитель театра «Тень» Илья Эпельбаум, об этом написал его друг, поэт и писатель Лев Рубинштейн в Facebook.

«Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка, собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас — для родных, для друзей театра «Тень», для меня лично», — написал Рубинштейн.

15 октября Рубинштейн опубликовал открытое письмо к Эпельбауму, из которого было понятно, что худрук «Тени» в больнице. В комментарии к посту Рубинштейн написал, что Эпельмаум заразился коронавирусом и находится в очень тяжелом состоянии.

«Но сегодня днем сказали, что «динамика положительная». Так что будем надеяться. А я решил написать такое вот послание, чтобы слегка пригасить мрачность», — написал литератор.

Умер писатель Алексей Михеев
Общество
<p>Алексей Михеев</p>

Тогда же дочь Эпельбаума Марта написала в Facebook, что ее отец в реанимации.

РБК направил запрос в театр «Тень».

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Эпельбаум родился в 1961 году. Окончил Высшее художественно-промышленное училище (сейчас Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова), работал художником-оформителем.

В 1988 году Эпельбаум и его жена Майя Краснопольская основали театр «Тень». Они ставили теневые, кукольные, музыкальные и другие спектакли. Театр не менее восьми раз получал премию «Золотая маска», а также был лауреатом международных театральных фестивалей.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
При участии
Любовь Порываева
театр Рубинштейн
Материалы по теме
Умер глава администрации Ялты
Общество
Кинопродюсер Михаил Зильберман умер на 69-м году жизни
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter