Умер гендиректор разработчика программного обеспечения Oracle Марк Хёрд

Топ-менеджер второго по величине доходов производителя софта ушел из жизни в возрасте 62 года. За месяц до кончины Хёрд ушел в отпуск по состоянию здоровья

Марк Хёрд (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

В США на 63-м году жизни скончался один из соруководителей Oracle, бывший гендиректор Hewlett-Packard (HP) Марк Хёрд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на основателя и председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона.

«Марк был моим близким и незаменимым другом и надежным коллегой», — сказал Эллисон в заявлении для сотрудников корпорации. — Oracle потеряла блестящего и любимого лидера, который лично затронул жизни многих из нас в течение его десятилетия в Oracle».

Месяц назад Хёрд взял отпуск по состоянию здоровья, напоминает телеканал. Причина смерти не названа.

Хёрд руководил Oracle вместе с Сафрой Катц, которая занимает должность генерального директора. Обязанности Хёрда после его кончины взял на себя Эллисон.

Хёрд начал свою карьеру в 1980 году в компании NCR в качестве младшего продавца. В 2003 году он стал генеральным директором. С 2005 года занимал должность генерального директора HP. В Oracle перешел в 2010 году.