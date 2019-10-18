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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Турция согласилась приостановить операцию в Сирии, «Мечел» просит помочь с реструктуризацией кредитов на 340 млрд руб., увольнения сотрудников Сбербанка предскажет ИИ, рост экономики ускорился; главные новости — в обзоре РБК

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии

Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майка Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • Приостановка продлится 120 часов, предполагается, что за это время курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) смогут выйти из района операции на севере Сирии. Когда курды покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию, сообщил Пенс.
  • Взамен на эти действия Турции Вашингтон поэтапно снимет экономические санкции с Анкары. Других уступок, по словам Пенса, Соединенные Штаты Турции не делали.
  • Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу еще раз подчеркнул, что речь о полном прекращении операции пойдет только после того, как подразделения YPG в течение пяти суток покинут пределы 30-километровой «зоны безопасности».

«Мечел» попросил правительство о реструктуризации кредитов на 340 млрд руб.

Такая просьба, как пишут «Ведомости», изложена в письме крупнейшего акционера и председателя совета директоров горно-металлургического холдинга Игоря Зюзина, адресованного вице-премьеру Дмитрию Козаку.

  • «Мечел» просит о реструктуризации сроком на шесть лет с льготным периодом в четыре года.
  • Зюзин также попросил Козака помочь вернуть средства, которые были инвестированы в Донецкий электрометаллургический завод. Речь идет о 18 мрлд руб.

Сбербанк начал предсказывать увольнения искусственным интеллектом

В Сбербанке в пилотном режиме запустили программу, которая предугадывает, как быстро может уволиться соискатель на должность консультанта в отделение банка

  • Искусственный интеллект анализирует резюме потенциального работника и еще несколько параметров, суть которых создатели не раскрывают.
  • Программа считает, что бывшему официанту проще адаптироваться к работе в Сбербанке, чем сотруднику маникюрного салона.
  • В банке уверены, что новый подход поможет снизить текучку кадров.

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики

В МЭР выяснили, что в третьем квартале рост ВВП составил 1,9% против 0,9% во втором квартале

  • В ведомстве признают, что рост является неустойчивым и связан с разовыми факторами.
  • Наибольший положительный вклад в рост ВВП внесло увеличение запасов материальных оборотных средств и восстановление роста товарного экспорта.
  • В четвертом квартале рост может замедлиться до 1,4-1,5%.
     
Авторы: Артем Филипенок, Константин Еловский
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