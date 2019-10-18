Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии
Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майка Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Приостановка продлится 120 часов, предполагается, что за это время курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) смогут выйти из района операции на севере Сирии. Когда курды покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию, сообщил Пенс.
- Взамен на эти действия Турции Вашингтон поэтапно снимет экономические санкции с Анкары. Других уступок, по словам Пенса, Соединенные Штаты Турции не делали.
- Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу еще раз подчеркнул, что речь о полном прекращении операции пойдет только после того, как подразделения YPG в течение пяти суток покинут пределы 30-километровой «зоны безопасности».
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Такая просьба, как пишут «Ведомости», изложена в письме крупнейшего акционера и председателя совета директоров горно-металлургического холдинга Игоря Зюзина, адресованного вице-премьеру Дмитрию Козаку.