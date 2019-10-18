Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Мечел» просит о реструктуризации сроком на шесть лет с льготным периодом в четыре года.

Зюзин также попросил Козака помочь вернуть средства, которые были инвестированы в Донецкий электрометаллургический завод. Речь идет о 18 мрлд руб.

Сбербанк начал предсказывать увольнения искусственным интеллектом

В Сбербанке в пилотном режиме запустили программу, которая предугадывает, как быстро может уволиться соискатель на должность консультанта в отделение банка

Искусственный интеллект анализирует резюме потенциального работника и еще несколько параметров, суть которых создатели не раскрывают.

Программа считает, что бывшему официанту проще адаптироваться к работе в Сбербанке, чем сотруднику маникюрного салона.

В банке уверены, что новый подход поможет снизить текучку кадров.

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики

В МЭР выяснили, что в третьем квартале рост ВВП составил 1,9% против 0,9% во втором квартале