Предприятия «дочки» «Роснефти» в Сибири остались без света

Авария произошла на двух электрических подстанциях. Из-за этого также отключились генераторы на Ванкорской газотурбинной электростанции. ГТЭС снизила нагрузку со 175 МВт до нуля

Ванкорская ГТЭС (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Красноярском крае и Тюменской области без электроснабжения остались предприятия «дочки» «Роснефти» — ООО «РН-Ванкор». Об этом говорится (.pdf) в материалах на сайте ситуационного центра Минэнерго.

Согласно данным на сайте организации, инцидент произошел из-за аварии на двух электрических подстанциях. Это случилось в 19:33 по местному времени.

Также из-за инцидента на Ванкорской ГТЭС отключились семь генераторов (по 25 МВт каждый). Станция, как указывается в материалах ситуационного центра, «снизила нагрузку со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд». ГТЭС является производственным подразделением другой «дочки» «Роснефти» — АО «Ванкорнефти», указано на сайте Минэнерго.

В настоящий момент на месте случившегося ведутся аварийно-восстановительные работы, указали представители центра.

ООО «РН-Ванкор» является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера — Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, расположенных на севере Восточной Сибири. В 2016 году предприятие было выделено из АО «Ванкорнефть». Последнее было создано в 2004 году для разработки Ванкорского месторождения.​