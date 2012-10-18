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Перевозка болельщиков ЧМ-2018 обойдется бюджету в 5,5 млрд руб.
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Перевозка болельщиков ЧМ-2018 обойдется бюджету в 5,5 млрд руб.
Общество, 18 окт 2012, 16:43
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Перевозка болельщиков ЧМ-2018 обойдется бюджету в 5,5 млрд руб.
Депутаты Госдумы начали рассмотрение внесенного правительством РФ проекта закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018г., Кубка конфедераций ФИФА 2017г.". Одним из наиболее значимых пунктов законопроекта является выделение из бюджета компенсаций за перевозку зрителей между городами-организаторами матчей.

В соответствии с проектом закона, посетив матч чемпионата мира по футболу 2018г. (ЧМ-2018) в одном из городов-организаторов (например, Самаре), болельщик сможет перебраться в другой (скажем, в Саранск) совершенно бесплатно. При условии, что он поедет в плацкартном или общем вагоне поезда или на автобусе и сможет предъявить входной билет на проводящийся в этом городе матч.

Расплачиваться за болельщиков с перевозчиками должны будут федеральный бюджет (за билеты в поездах дальнего следования) и бюджеты регионов (за билеты на пригородные поезда и автобусы).

В финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечается, что за время проведения в России ЧМ-2018 между городами-хозяевами необходимо будет перевезти 1 млн 495 тыс. 872 зрителя , а во время проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017г. - еще 373 тыс. 970 зрителей. Средняя стоимость билета в плацкартном вагоне при этом устанавливается на уровне 1479,2 руб., а средняя стоимость билета на междугородный автобус - 1457,1 руб.

По предварительным оценкам, расходы на реализацию данных положений законопроекта составят более 5,5 млрд руб. При этом предполагается, что железнодорожным транспортом будут передвигаться 1,3 млн человек, перевозка которых обойдется федеральному бюджету в 3 млрд 845 млн 920 тыс. руб. Подлежащие компенсации из бюджетов субъектов Российской Федерации расходы на оплату передвижений 570 тыс. болельщиков на автобусах составят еще 1 млрд 660 млн 630 тыс. руб.

"Оценка затрат строится на основе билетной модели в составе Заявочной книги "Россия 2018/2022", согласно которой общее количество билетов составит 4 млн 84 тыс. 645, проданные на матчи чемпионата мира ФИФА по футболу 2018г. (3 млн 109 тыс. 774 билета) и Кубка конфедераций ФИФА по футболу 2017г. (974 тыс. 871 билет), а также исходя из вместимости стадионов, количества матчей и стоимости билетов на автомобильный транспорт, городской наземный электрическим транспорт, а также железнодорожный транспорт общего пользования", - отмечается в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Напомним, что всего за время проведения в России ЧМ-2018 в 11 городах страны (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Саранск и Москва) должны состояться 64 матча. Еще 16 матчей должны пройти в 2017г. в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в период проведения Кубка конфедераций ФИФА.

Ранее премьер-министр РФ Владимир Путин заявлял, что строительство стадионов и прилегающей инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018г. обойдется в 300 млрд руб. Однако последующий пересчет Минспорта показал, что затраты будут более чем вдвое большими - только строительство и ремонт дорог оценивается в 7,7 млрд долл., а на высокоскоростной железнодорожный транспорт а 2018г. будет потрачено около 2,6 трлн руб. (около 84 млрд долл.).

Теги: ФИФА , ЧМ-2018 , футбол
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