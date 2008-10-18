В ООН Австрию перепутали с Австралией

Австрия в пятницу была избрана непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, однако, голосование по столь серьезному вопросу не обошлось без курьезов, сообщает агентство Reuters.

Из 192 государств-членов ООН Австрию поддержали 133 страны — всего на пять больше необходимого минимума в 128 голосов (две трети от общего числа членов Организации). Остальные страны в большинстве своем голосовали за двух других кандидатов от Европы - Турцию и Исландию, однако один голос был отдан за Австралию, которая вообще не выставляла свою кандидатуру.

По словам опрошенных агентством дипломатов, такой "загадочный" результат связан, вероятно, с тем, что одна из стран просто перепутала Австрию с Австралией из-за их схожего написания. Однако собеседники агентства не исключают, что это была чья-то невинная шутка, а может быть, говорят они, кто-то специально хотел таким способом позлить австрийцев.

"Им (австрийцам) повезло, что была только одна такая ошибка", - сказал дипломат ООН, пожелавший остаться неназванным.

Допущенная в ООН ошибка на самом деле является широко распространенной. Австралию и Австрию путают настолько часто, что в популярных у туристов австрийских магазинах стали продавать футболки и другие сувениры со слоганом "В Австрии нет кенгуру".

В прошлом году такую же нелепую оговорку допустил президент США Джордж Буш, когда благодарил премьер-министра Австралии Джона Говарда за его визит в расположение "австрийских" войск в Ираке.

Помимо Австрии новыми временными членами СБ ООН на 2009-2010 годы в пятницу были избраны Япония, Турция, Уганда и Мексика. Турция и Австрия представляют Европу, Уганда - Африку, Мексика - Латинскую Америку, Япония - Азию.

Основная интрига голосования развернулась вокруг азиатских кандидатов- Ирана и Японии. В итоге Исламскую Республику поддержали всего 32 страны, Япония получила 158 голосов.

В Совет Безопасности ООН входят 15 членов, пять из которых - США, Великобритания, Россия, Франция и Китай - являются постоянными и обладают правом вето, остальные избираются каждые два года на ротационной основе и не могут блокировать принятие Совбезом политических решений.