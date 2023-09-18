Дело о «проржавевших» водолазных костюмах для Росгвардии дошло до суда

Обвинение в мошенничестве предъявлены производителю спецснаряжения для силовых ведомств, в том числе для охраняющих Крымский мост водолазов. В компании говорят, что силовики продолжают закупать их костюмы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В чем обвиняют производителей гидрокостюмов

Лефортовский районный суд Москвы на неделе начал рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении генерального директора компании АО «ПТС» Сергея Хана и коммерческого директора Тиграна Оганяна.

В материалах (копии отдельных документов есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердила сторона защиты) говорится, что руководителя предприятия Сергея Хана обвинили в хищении денежных средств Росгвардии при выполнении госконтрактов на поставку водолазных аппаратов АВМ-450.

По версии следствия, Хан вовлек в свою деятельность коммерческого директора Тиграна Оганяна и неустановленных соучастников. Руководство предприятия при формировании начальной максимальной цены контракта в своих коммерческих предложениях указало ложные сведения о себестоимости товара, считает следствие. С 2018 по 2020 год компания заключила шесть госконтрактов на общую сумму 405,04 млн руб. в рамках гособоронзаказа на 266 изделий.

Следователи МВД уверены, что производители оборудования завысили цену на 108,6 млн руб. Хану и Оганяну были предъявлены обвинения по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовный кодекс предполагает максимальное наказание по этому виду преступления до десяти лет лишения свободы.

В июне бывший советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн писал в телеграмм-канале, что расследование стало возможным благодаря позиции руководства ведомства. В его сообщении говорилось, что в 2021 году служба собственной безопасности Росгвардии выявила факт поставок некачественного водолазного оборудования по завышенной стоимости. «Закупленные дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодны к использованию и… проржавели, даже не коснувшись воды», — утверждал Хинштейн. Он также писал, что ведомство намерено требовать от подрядчика через суд выплаты полной стоимости некачественных водолазных комплектов.

В беседе с РБК Хинштейн сообщил, что экспертизы показали непригодность оборудования плюс завышение стоимости. «Что касается должностных лиц (Росгвардии. — РБК), то материалы находятся в стадии доследственных проверок, речь идет о военнослужащих морского управления ведомства, которыми занимается военная прокуратура», — сообщил Хинштейн. Он добавил, что руководство Росгвардии будет добиваться привлечения их к ответственности.

Что известно о компании-производителе Компания ПТС — производитель спецснаряжения для силовых ведомств. Среди ее продукции — дыхательные аппараты замкнутого цикла со сжатым кислородом (с избыточным давлением под маской и временем защитного действия 240 минут) для пожарных и спасателей, радиационно-защитные костюмы РЗК и его модификации РЗК-М для защиты пожарных, охраняющих объекты атомной энергетики, кислородное оборудование «ОКСИ высота» для высотного десантирования. В апреле 2020 года с использованием этого оборудования сводной группой военнослужащих ВДВ Минобороны было произведено высотное десантирование с высоты 10 тыс. м в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Что говорят производители костюмов

Адвокат Юрий Ширинян из коллегии «Правовая защита», представляющий интересы предприятия, считает, что уголовное преследование следует прекратить в связи с отсутствием состава преступления. Законодательство о государственном оборонном заказе устанавливает, что размер прибыли, получаемый исполнителем (поставщиком), не должен превышать 20% от цены контракта. По словам Шириняна, обвинение в завышении предельного уровня рентабельности по госконтрактам построено на экспертизе Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Москве (ЭКЦ), сделанной на основании недостоверных и неподписанных бланков расходных деклараций, якобы составленных через два-три года после завершения госконтрактов. В адвокатской коллегии сообщили, что в ноябре 2022 года прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы потребовала от следствия сделать дополнительную экспертизу на основании документов первичного учета и данных бухгалтерской отчетности предприятия.

В результате в ЭКЦ столичного главка полиции провели дополнительную экспертизу и пришли к выводу, что размер полученной поставщиком прибыли по каждому из шести контрактов не превысил 20% от его цены, рассказывает представитель защиты. В заключении ЭКЦ, по его словам, говорилось, что компания недополучила более 18 млн руб. по всем контрактам.

Ширинян утверждает, что следствие предъявило обвинение на основании предыдущей экспертизы. Он говорит, что следователь также проигнорировал результаты аудиторских проверок, в которых утверждается, что размер прибыли находится в рамках положенных по нормативам 20%.

Председатель совета директоров АО «ПТС» Владимир Старых сообщил РБК, что предприятие в течение 25 лет производит оборудование для МЧС, Минобороны, Росгвардии, ФСО, ФСБ, предприятий «Росатома», «Транснефти» и «Газпрома». Производством водолазного снаряжения компания занимается с 2017 года. Компания находится на казначейском сопровождении и усиленном налоговом контроле. По словам Старых, несмотря на то что Росгвардия инициировала возбуждение дела, в компанию поступают заявки на производство водолазного оборудования, а недавно на предприятие пришли 10 штук АВМ-450, поставленных в рамках тех самых госконтрактов, которые отработали 500 часов, по которым нужно провести техническое обслуживание и продлить им срок службы. «По меньшей мере это выглядит странно», — возмущается Старых.

Хинштейн сообщил РБК, что связался с ответственными лицами Росгвардии и они заверили его, что информация о продолжении закупок оборудования у ПТС не соответствует действительности. Руководство ПТС предоставило РБК переписку с морским управлением Росгвардии о техническом обслуживании оборудования и продолжении разработок других водолазных аппаратов для нужд ведомства.