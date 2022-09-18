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Последствия мощного землетрясения на Тайване. Видео
Утром 18 сентября на Тайване произошло землетрясение магнитудой не менее 6,8. На востоке острова рухнуло здание, поезд сошел с рельс, обрушился мост
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Тайвань
землетрясение
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