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Общество ,  
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В США умер автор книги «Форрест Гамп»

О смерти американского романиста Уинстона Грума сообщила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон. Писателю было 77 лет

Американский романист и документалист Уинстон Грум, автор романа «Форрест Гамп» умер в США в возрасте 77 лет. Об этом сообщила в Facebook мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.

«С глубокой печалью я разделяю кончину нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоуп сегодня потерял знакового автора», — написала Уилсон.

Причину смерти писателя Уилсон не назвала.

Грум окончил Университет Алабамы в 1965 году, затем четыре года прослужил в армии США, в том числе во время войны во Вьетнаме. После того, как он вернулся в Штаты, Грум работал репортером в Washington Star, прежде чем сосредоточился на написании романов.

Самая знаменитая его книга — «Форрест Гамп» вышла в свет в 1986 года, но всемирную популярность роман приобрел после выхода в 1994 году экранизации Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм получил шесть премий «Оскар» и множество других кинонаград. В 1995 году Грум опубликовал продолжение романа под названием «Гамп и компания».

«Роман «Форрест Гамп» очень отличается от фильма, книга мрачнее и богаче», — заявил изданию USA Today Дон Ноубл, почетный профессор английского языка в Университете Алабамы, друживший с Грумом в течение 40 лет.

Грум много работал в жанре исторической и документальной литературы, много писал о Гражданской войне в США. Его книга «Беседы с врагом», повествующая о морском пехотинце во время войны во Вьетнаме, стала финалистом Пулитцеровской премии в жанре научной литературы 1984 года.

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Ксения Аскерова, Владислав Гордеев
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