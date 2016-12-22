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Генерал ФСО избежал ареста по делу о хищении в резиденции Путина
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Генерал ФСО избежал ареста по делу о хищении в резиденции Путина
Общество, 17:49
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Генерал ФСО избежал ареста по делу о хищении в резиденции Путина
СКР не стал просить ареста высокопоставленных офицеров ФСО, обвиняемых по делу о хищении 1,5 млрд руб. на стройках в резиденциях президента. Еще двух фигурантов того же дела суд во вторник перевел из СИЗО под домашний арест
Андрей Каминов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Следствие не стало требовать ареста двух сотрудников Федеральной службы охраны, которые проходят по делу о создании преступного сообщества и хищении около 1,5 млрд руб. на строительстве объектов на территории резиденций главы государства. Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, который во вторник, 18 сентября, продлил арест одному из фигурантов этого дела — бывшему директору унитарного предприятия «Атэкс» Андрею Каминову, передает корреспондент РБК.

Еще двое обвиняемых по тому же делу, признавшие вину и заключившие сделку со следствием, во вторник переведены из-под стражи под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд по ходатайствам и.о. старшего следователя при председателе СКР Сергея Новикова. Речь идет о бывшем замдиректора «Атэкса» Станиславе Кюнере и экс-руководителе компании «Стройфасад» Дмитрии Торчинском.

Дело расследуется с марта 2017 года, и до последнего времени по нему проходили только Каминов, его заместитель Кюнер и несколько глав коммерческих организаций. В июле и начале августа следствие существенно расширило круг обвиняемых: теперь по делу проходят бизнесмен Дмитрий Михальченко (он уже более двух лет арестован в рамках другого дела — о контрабанде алкоголя), а также бывший руководитель службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор в отставке Игорь Васильев и начальник отдела инженерно-технического обеспечения полковник Дмитрий Улитин.

«У нас по делу проходят два сотрудника ФСО, один действующий и один в отставке. У одного подписка, у второго обязательство о явке. В этой связи смешно говорить, что мне нужно продлить арест, потому что у меня есть связи в силовых структурах», — заявил Каминов в Мосгорсуде, отвечая на довод следствия.

«Из обвинения следует, что похищены средства Федеральной службы охраны, которые были вверены двум сотрудникам ФСО. Они обвиняемые, но находятся на свободе. При этом с ними не заключено досудебное соглашение, они в полной мере не признают вину», — добавил его адвокат Руслан Коблев.

Требуя продлить арест Каминова, следователь Новиков ссылался на особую сложность расследования, тяжесть обвинения, а также значительные финансовые ресурсы и связи экс-главы «Атэкса». Но ​пример офицеров ФСО «доказывает, что применение более мягкой, чем стража, меры пресечения в этом деле вполне возможно», — заявил еще один защитник Каминова Александр Шутков. Он также подчеркнул, что в тот же день следствие выступило с ходатайствами о переводе под домашний арест двух лиц, «роль которых в деле более активна», чем у Каминова.

Связаться с Васильевым и Улитиным не удалось. РБК направил запрос в пресс-службу ФСО.

Хищения в резиденциях

ФГУП «Атэкс», подведомственный ФСО, получал от службы заказы на строительные работы для нужд органов государственной власти. По данным следствия, в дальнейшем руководство «Атэкса» и нанятых им компаний-подрядчиков (прежде всего это АО «БалтСтрой», входящая в холдинг «Форум» Михальченко) расхищали выделенные средства путем завышения цен на стройматериалы и других манипуляций, считает следствие. Ущерб, по данным СКР, составляет около 1,5 млрд руб.

В деле есть эпизоды, связанные с домом приемов в резиденции «Ново-Огарево», объектами в комплексе госдач «Воробьевы горы» и резиденции «Горки-9» (где сейчас проживает глава правительства), а также принадлежащем ФСО комплексе Средних торговых рядов по адресу Красная площадь, 5, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. На заседании Новиков отказался называть объекты, о которых идет речь в деле, «учитывая их статус».

Сейчас дела в отношении нескольких фигурантов выделены в отдельное производство; по «большому» же делу следственные действия продолжаются, рассказал следователь Новиков. Значительное количество возможных членов ОПС до сих пор не установлено, уточнил представитель СКР. В деле 92 тома материалов; они не включают многочисленные документы, признанные вещдоками, — они упакованы в 19 коробок, добавил Новиков. Речь идет об объеме 500–700 томов, уточнил на заседании в Мосгорсуде адвокат Руслан Коблев.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ФСО , Ново-Огарево , хищения
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