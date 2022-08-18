Умерла создавшая свадебное платье императрицы Японии дизайнер Ханаэ Мори

Японский дизайнер Ханаэ Мори построила международный бизнес, разрабатывала костюмы для японского кино 50-60х годов, а также придумала свадебное платье императрицы Масако

Ханаэ Мори (в центре) (Фото: Reuters)

В Японии в возрасте 96 лет умерла дизайнер Ханаэ Мори, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ее офиса. Мори умерла 11 августа в своем доме в Токио. За несколько дней до этого у нее была лихорадка. Официальная причина смерти в сообщении офиса дизайнера не раскрывалась.

Ханаэ Мори родилась в 1926 году. Ее отец был хирургом, а мать — домохозяйкой. В 1947 году она окончила Токийский женский христианский университет по специальности «японская литература», вышла замуж и пошла в школу кройки и шитья. В 1951 году она открыла свое ателье. Муж Ханаэ — Кен Мори — поддержал ее в решении открыть собственное дело, взяв на себя финансы и управление бизнесом.

В 1965 году Мори проводит первое шоу в США, в Нью-Йорке, а в 1977 году открывает свой магазин в Париже. Бизнес Мори стал международным.

Аксессуары и одежда Мори часто украшены фирменными принтами с изображением бабочек и цветов — эти мотивы стали ее отличительной чертой. В своей работе Мори руководствовалась девизом: «Вы чувствуете себя прилично, где бы вы это ни носили».

Японская императрица Масако была одета в свадебное платье от Ханаэ Мори, украшенное узором из лепестков роз, когда выходила замуж за императора Нарухито в 1993 году.

Мори также разработала униформу для бортпроводников Japan Airlines, банковских служащих, японских старшеклассников, форму олимпийской сборной страны для Игр в Барселоне 1992 года, а также многочисленные костюмы для японских фильмов 1950 — 1960-х годов.

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У Мори есть дочь и двое сыновей, семеро внуков и несколько правнуков. Ее муж Кен Мори умер в 1996 году.