Умерла создавшая свадебное платье императрицы Японии дизайнер Ханаэ Мори
В Японии в возрасте 96 лет умерла дизайнер Ханаэ Мори, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ее офиса. Мори умерла 11 августа в своем доме в Токио. За несколько дней до этого у нее была лихорадка. Официальная причина смерти в сообщении офиса дизайнера не раскрывалась.
Ханаэ Мори родилась в 1926 году. Ее отец был хирургом, а мать — домохозяйкой. В 1947 году она окончила Токийский женский христианский университет по специальности «японская литература», вышла замуж и пошла в школу кройки и шитья. В 1951 году она открыла свое ателье. Муж Ханаэ — Кен Мори — поддержал ее в решении открыть собственное дело, взяв на себя финансы и управление бизнесом.
В 1965 году Мори проводит первое шоу в США, в Нью-Йорке, а в 1977 году открывает свой магазин в Париже. Бизнес Мори стал международным.
Аксессуары и одежда Мори часто украшены фирменными принтами с изображением бабочек и цветов — эти мотивы стали ее отличительной чертой. В своей работе Мори руководствовалась девизом: «Вы чувствуете себя прилично, где бы вы это ни носили».
Японская императрица Масако была одета в свадебное платье от Ханаэ Мори, украшенное узором из лепестков роз, когда выходила замуж за императора Нарухито в 1993 году.
Мори также разработала униформу для бортпроводников Japan Airlines, банковских служащих, японских старшеклассников, форму олимпийской сборной страны для Игр в Барселоне 1992 года, а также многочисленные костюмы для японских фильмов 1950 — 1960-х годов.
У Мори есть дочь и двое сыновей, семеро внуков и несколько правнуков. Ее муж Кен Мори умер в 1996 году.