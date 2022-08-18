«Коммерсантъ» узнал о домах и бриллиантах из дела Арашуковых на ₽440 млн

Из общей суммы в почти 440 млн руб. на 380 млн оказалось изъятой недвижимости, в том числе земельных участков и домов. Остальное пришлось на драгоценности, в том числе золотые слитки, часы и женские украшения

Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Во время заседания в Мосгорсуде по делу экс- советника «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, по инициативе обвинения присяжным продемонстрировали изъятые у фигурантов золотые слитки, бриллианты и украшения, а также огласили список изъятой недвижимости в общей сумме почти на 440 млн руб., передает «Коммерсантъ».

По данным газеты, в список недвижимости вошли 19 объектов, в том числе земельные участки и личные дома подсудимых. Их общая стоимость составила 380,74 млн руб.

Затем в зал, где проходил заседание, доставили несколько картонных коробок с ювелирными украшениями и другими ценными предметами, изъятыми при обысках в январе 2019 года в квартирах в Санкт-Петербурге, Ессентуках, а также в отеле, построенном в родовом селе Арашуковых Хабезе. Как пишет газета, коробки пришлось ввезти в зал на «довольно объемной тележке, из тех, которые используются в магазинах», она была заполнена доверху.

В них среди прочего находились женские украшения, часы, украшенные бриллиантами, золотые слитки (включая два слитка общей стоимостью 6 млн руб.), бриллианты. Кроме того, присяжным продемонстрировали «сундучок с золотыми монетами», который эксперты оценили в 3,6 млн руб.

В январе 2019 года «Коммерсантъ» писал, что только по одному из адресов, по которым велись обыски по делу Арашуковых, были изъяты 50 кг драгоценностей.

Арашуковых задержали в январе 2019 года, причем сенатора Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества. СК полагает, что ОПГ действовала не менее 17 лет. Рауфу Арашукову также вменяют организацию двух убийств, превышение должностных полномочий и заведомо ложный донос, Раулю Арашукову — мошенничество.

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В июле 2021 года адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк сообщал РБК, что суд изъял в пользу государства имущества на сумму около 1,3 млрд руб. В нее входила стоимость не только квартир и земельных участков, но и автомобилей.