Норвежская полиция отрицает наличие второй бомбы на ферме А.Брейвика

Представители норвежской полиции опровергают информацию ряда СМИ об обнаружении на ферме террориста Андерса Брейвика второго взрывного устройства, по мощности превышающего то, что сработало 22 июля 2011г. в Осло. Об этом сообщает Daily Mail.

“На ферме было обнаружено большое количество удобрений с модифицированным химическим составом, - заявил представитель полиции Роар Ханссен. - Как бы то ни было, это вещество - всего лишь один из многочисленных компонентов, необходимых для изготовления бомбы". По словам Р.Ханссена, другие важные составляющие взрывного устройства на ферме отсутствовали, так что изготовить вторую бомбу А.Брейвик просто не смог бы.

Между тем ранее сообщалось, что на ферме террориста была обнаружена взрывчатка мощностью от 1 до 1,5 т в тротиловом эквиваленте, что намного больше взорванной в Осло бомбы, мощность которой равнялась 950 кг тротила.

Следующее заседание по делу А.Брейвика должно состояться в пятницу, 19 августа. На нем суд рассмотрит запрос прокуратуры о продлении террористу срока предварительного заключения еще на четыре недели в полном изоляционном режиме.

Напомним, вечером 22 июля 2011г. в столице Норвегии произошел сильный взрыв вблизи здания, где находится кабинет премьер-министра страны. Погибли семь человек и более 20 получили ранения. Вскоре после этого мужчина, одетый в полицейскую форму, открыл огонь по участникам молодежного сбора Норвежской рабочей партии, который проходил на острове Утейа, расположенном недалеко от Осло. Стрелявший сдался полиции без сопротивления. Им оказался 32-летний Андерс Беринг Брейвик - ультраправый религиозный фанатик.

А.Брейвик сознался в организации взрыва в центре Осло и расстреле молодежи на острове Утейа, однако не считает, что совершил страшные преступления. По его словам, он руководствовался идейными мотивами. В частности, он писал в Интернете о необходимости борьбы с "исламизацией Европы", выступал за революцию в норвежском обществе, для осуществления которой необходимо "пробуждение" нации. В результате этого "пробуждения" погибли 77 человек.