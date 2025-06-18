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В Бишкеке произошел блэкаут

В столице Киргизии Бишкеке произошел блэкаут
В Минэнерго объяснили отключение электроэнергии аварией на подстанции. Перебои с электричеством наблюдаются и во всей Чуйской области
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

В Бишкеке произошел блэкаут, пишут Вести.kg. В столице Киргизии также нет воды.

Жители рассказали, что «напряжение сильно упало, а потом и вовсе пропало». Перебои с электричеством наблюдаются и во всей Чуйской области.

В Министерстве энергетики объяснили отключение электроэнергии аварией на подстанции. По предварительным данным, электричество начали постепенно подавать, пишет издание.

24.kg сообщает, что на границе с Казахстаном электричества также нет, людей не пропускают.

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В январе 2022 года в Киргизии, Казахстане и Узбекистане произошло массовое отключение электричества. В частности, в Бишкеке перестали работать светофоры и остановился общественный транспорт. Кроме того, свет пропал в городе Ош и нескольких районах Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Подачу электроэнергии восстановили спустя несколько часов. В Минэнерго Узбекистана связали сбой с крупной аварией в электросетях Казахстана. В Казахстане, в свою очередь, обвинили в аварии энергетиков Узбекистана и Киргизии. Занимавший тогда пост киргизского премьера Акылбек Жапаров назвал аварию крупнейшей за последние 30 лет.

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Елена Чернышова
Бишкек Киргизия блэкаут
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