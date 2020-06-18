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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

Число умерших от последствий инфекции в Москве превысило 3,5 тыс. человек

В Москве за последние сутки умерли 48 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб.

За последние шесть дней максимальное число летальных случаев за это время было зафиксировано 15 июня (52). Менее 48 смертей от последствий коронавируса последний раз были 13 июня (44).

В общей сложности число жертв коронавирусной инфекции в Москве достигло 3531. Во всей стране, по данным на утро 18 июня, умерли 7660 человек.

В Москве при этом продолжается снижение суточного числа заболевших. Накануне в столице выявили 1040 новых случаев инфицирования. Это минимальный показатель с 11 апреля, когда в Москве заболели 1030 человек.

По данным федерального оперативного штаба с начала пандемии в России заболел 561 091 человек. 313 963 выздоровели, 7660 умерли.

Автор: Артем Филипенок
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